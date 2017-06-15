Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"

Политика
15 июня, 17:45 UTC+3

Главными темами беседы россиян с президентом стали социальные и бытовые проблемы, а также экономическая ситуация в стране

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4338621.stepNow *12 +1}} - 12 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4338621.sliderLength-1}}
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_4338621.stepNow *12 +1}} - 18 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_4338621.sliderLength-1}}
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Телеведущий Первого канала Дмитрий Борисов, телеведущая канала "Россия 1" Татьяна Ремезова и президент РФ Владимир Путин
Телеведущий Первого канала Дмитрий Борисов, телеведущая канала "Россия 1" Татьяна Ремезова и президент РФ Владимир Путин
Телеведущий Первого канала Дмитрий Борисов, телеведущая канала "Россия 1" Татьяна Ремезова и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Телеведущая канала "Россия 1" Татьяна Ремезова
Телеведущая канала "Россия 1" Татьяна Ремезова
Телеведущая канала "Россия 1" Татьяна Ремезова
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель и актер Сергей Безруков
Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель и актер Сергей Безруков
Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель и актер Сергей Безруков
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Телеведущая Ольга Ушакова
Телеведущая Ольга Ушакова
Телеведущая Ольга Ушакова
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева и хоккеист Александр Овечкин
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева и хоккеист Александр Овечкин
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева и хоккеист Александр Овечкин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский (слева)
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский (слева)
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский (слева)
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин
Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин
Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Выбор редакции
Перевозчики назвали отсутствие электронного документооборота одним из минусов "Платона" 15 июня, 17:08
Фоторепортаж: яхт-клуб на Москве-реке 15 июня, 12:30
Алексей Баталов в роли врача скорой помощи Березкина в фильме "Вечный огонь", 1963 год
Скончался Алексей Баталов 15 июня, 9:19
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве 14 июня, 14:43
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы 14 июня, 8:45
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд 13 июня, 21:20
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4338621'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_4338621'].sliderLength - 1}}
+
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Телеведущий Первого канала Дмитрий Борисов, телеведущая канала "Россия 1" Татьяна Ремезова и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Телеведущая канала "Россия 1" Татьяна Ремезова
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель и актер Сергей Безруков
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Телеведущая Ольга Ушакова
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева и хоккеист Александр Овечкин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский (слева)
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Актер Юрий Стоянов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел 15-ю "Прямую линию" и ответил на вопросы россиян. Главными темами, как и ожидалось, стали социальные и бытовые проблемы и экономическая ситуация в стране, отношения с США и Евросоюзом и санкции против РФ. Также были затронуты вопросы культуры, в частности касающиеся запрета фильма Алексея Учителя "Матильда" и передачи Исаакиевского собора РПЦ. А на самый главный вопрос, чего ожидать в будущем, российский президент ответил, что "все будет хорошо". ТАСС подготовил материал, в котором собрал самые яркие цитаты главы государства во время общения с гражданами.

О санкциях

Но, как ни странно, (в санкциях) есть и плюсы, - сказал президент. - В чем они заключаются? В том, что мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефте- и газо- долларами

 

Об экс-главе ФБР

 
 

О семье

Второй внук недавно родился ... Мои дети, несмотря на всякие слухи, живут здесь - в России, в Москве, и внуки у меня есть, они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием, никуда не лезут в политику ни в какую, живут нормальной жизнью... Понимаете в чем дело: я не хочу, чтобы они (внуки) росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли

О "Матильде"

Но у нее (Поклонской) есть позиция, она пытается эту позицию защитить, обращается в различные инстанции ... Никаких решений, каких-то запретов (по поводу фильма "Матильда") нет

Об Исаакиевском соборе

Он (собор) действительно Церкви никогда не принадлежал на самом деле, он всегда числился за государством, но царь- батюшка был главой Церкви. И в этом смысле можно сказать, что отчасти он и Церкви принадлежал

О безвизовом режиме Украины и ЕС

Если кто-то хочет быть европейцем, счета сначала пусть свои закроют в офшорных зонах, а потом говорит о благе народа

О "Прямой линии"

 

О политическом долголетии

 

Об оппозиции

Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использует имеющиеся трудности, а трудностей всегда и везде достаточно, для собственного политического PR, использует трудности как инструмент для собственной раскрутки, для того, чтобы нажиться в политическом смысле на этих трудностях, усугубляя их только

О будущем

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семь туристов из Китая упали на эскалаторе в московском метро
2
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
3
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
4
Путин: только гражданин РФ может определить, кто будет возглавлять страну
5
Московский монорельс заменят трамваи
6
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
7
Путин пообещал помощь тяжело больной девушке из Мурманской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама