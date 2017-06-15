"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"

Президент России Владимир Путин провел 15-ю "Прямую линию" и ответил на вопросы россиян. Главными темами, как и ожидалось, стали социальные и бытовые проблемы и экономическая ситуация в стране, отношения с США и Евросоюзом и санкции против РФ. Также были затронуты вопросы культуры, в частности касающиеся запрета фильма Алексея Учителя "Матильда" и передачи Исаакиевского собора РПЦ. А на самый главный вопрос, чего ожидать в будущем, российский президент ответил, что "все будет хорошо". ТАСС подготовил материал, в котором собрал самые яркие цитаты главы государства во время общения с гражданами.

О санкциях

Об экс-главе ФБР

О семье

О "Матильде"

Об Исаакиевском соборе

О безвизовом режиме Украины и ЕС

О "Прямой линии"

О политическом долголетии

Об оппозиции

О будущем