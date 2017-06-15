"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"

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Президент России Владимир Путин провел 15-ю "Прямую линию" и ответил на вопросы россиян. Главными темами, как и ожидалось, стали социальные и бытовые проблемы и экономическая ситуация в стране, отношения с США и Евросоюзом и санкции против РФ. Также были затронуты вопросы культуры, в частности касающиеся запрета фильма Алексея Учителя "Матильда" и передачи Исаакиевского собора РПЦ. А на самый главный вопрос, чего ожидать в будущем, российский президент ответил, что "все будет хорошо". ТАСС подготовил материал, в котором собрал самые яркие цитаты главы государства во время общения с гражданами.
Но, как ни странно, (в санкциях) есть и плюсы, - сказал президент. - В чем они заключаются? В том, что мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефте- и газо- долларами
А чем тогда директор ФБР (Коми) отличается от господина Сноудена? Тогда он не руководитель спецслужбы, а он правозащитник, который защищает определенную позицию. Кстати говоря, если в этой связи против него будут обращены какие-то преследования и так далее, мы и ему готовы будем предоставить политическое убежище в России. Он должен об этом знать
Второй внук недавно родился ... Мои дети, несмотря на всякие слухи, живут здесь - в России, в Москве, и внуки у меня есть, они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием, никуда не лезут в политику ни в какую, живут нормальной жизнью... Понимаете в чем дело: я не хочу, чтобы они (внуки) росли какими-то принцами крови, я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли
Но у нее (Поклонской) есть позиция, она пытается эту позицию защитить, обращается в различные инстанции ... Никаких решений, каких-то запретов (по поводу фильма "Матильда") нет
Он (собор) действительно Церкви никогда не принадлежал на самом деле, он всегда числился за государством, но царь- батюшка был главой Церкви. И в этом смысле можно сказать, что отчасти он и Церкви принадлежал
Если кто-то хочет быть европейцем, счета сначала пусть свои закроют в офшорных зонах, а потом говорит о благе народа
Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использует имеющиеся трудности, а трудностей всегда и везде достаточно, для собственного политического PR, использует трудности как инструмент для собственной раскрутки, для того, чтобы нажиться в политическом смысле на этих трудностях, усугубляя их только