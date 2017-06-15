Путин предостерегает оппозицию от использования трудностей страны для самопиара

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предостерегает оппозицию от использования трудностей страны для пиара и политической раскрутки. Об этом речь зашла в ходе "Прямой линии".
"Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использует имеющиеся трудности, а трудностей всегда и везде достаточно, для собственного политического PR, использует трудности как инструмент для собственной раскрутки, для того, чтобы нажиться в политическом смысле на этих трудностях, усугубляя их только", - сказал российский лидер.
Путин провел аналогию между оппозицией и управляющими компаниями, где одна из главных проблем в том, что они являются посредниками при движении денег от государства к тем, кто предоставляет услуги. "Надо их лишить этого права быть посредником в денежных потоках. Вот и здесь все то же самое с оппозицией, они в этом смысле ничем не лучше, они спекулируют на проблемах, - посетовал глава государства. - Не спекулировать надо, а предлагать решения".
По мнению Путина, те, кто предлагает решения, заслуживают самого пристального внимания и "имеют право на диалог с властью". "Мы так и будем делать", - заключил российский лидер.