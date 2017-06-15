Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин предостерегает оппозицию от использования трудностей страны для самопиара

Политика
15 июня, 15:30 дата обновления: 15 июня, 15:38 UTC+3

Президент подчеркнул, что на диалог с властью могут рассчитывать те, кто предлагает реальное решение проблем, а не спекулирует

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предостерегает оппозицию от использования трудностей страны для пиара и политической раскрутки. Об этом речь зашла в ходе "Прямой линии".

Смотрите также

"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн

"Я готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей, нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использует имеющиеся трудности, а трудностей всегда и везде достаточно, для собственного политического PR, использует трудности как инструмент для собственной раскрутки, для того, чтобы нажиться в политическом смысле на этих трудностях, усугубляя их только", - сказал российский лидер.

Путин провел аналогию между оппозицией и управляющими компаниями, где одна из главных проблем в том, что они являются посредниками при движении денег от государства к тем, кто предоставляет услуги. "Надо их лишить этого права быть посредником в денежных потоках. Вот и здесь все то же самое с оппозицией, они в этом смысле ничем не лучше, они спекулируют на проблемах, - посетовал глава государства. - Не спекулировать надо, а предлагать решения".

По мнению Путина, те, кто предлагает решения, заслуживают самого пристального внимания и "имеют право на диалог с властью". "Мы так и будем делать", - заключил российский лидер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Девять человек погибли в результате взрыва у детского сада в Китае
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Московский монорельс заменят трамваи
5
Скончался Алексей Баталов
6
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама