Высший совет единороссов обсудит участие в реализации поручений по итогам "Прямой линии"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Высший совет "Единой России" на своем заседании обсудит участие партии в реализации поручений по итогам "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам председатель Высшего совета единороссов Борис Грызлов.

"В ближайшее время в рамках Высшего совета "Единой России" мы обсудим задачи участия нашей партии в реализации тех поручений Владимира Путина, которые прозвучали на "Прямой линии" и которые будут даны по ее итогам", - сказал Грызлов.

"Как председатель Высшего совета, я предложил своим коллегам провести такую встречу, а также соответствующие заседания рабочих групп Высшего совета", - сообщил он. По словам политика, подобная работа всегда проходит по итогам послания Федеральному собранию, и "надо усилить ее по такому формату диалога, обращения к нации, как "Прямая линия".

Грызлов убежден, что это необходимо потому, что сейчас продолжается работа над стратегией развития страны, в которой участвуют органы власти и эксперты. "Полагаю, что сегодняшние ответы президента, а также сами вопросы граждан по социальным, экономическим задачам крайне важны для подготовки этого документа и особенно для организации его дальнейшего обсуждения", - отметил глава Высшего совета единороссов.