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Путин: Трамп сумел затронуть струны в душах избирателей

Политика
15 июня, 17:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Президент РФ считает, что проигравшие "должны были бы сделать выводы из собственной деятельности", а не искать причины на стороне

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании сумел "затронуть струны" в душах американских избирателей. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interview). Этот фрагмент интервью кабельный канал Showtime распространил до начала трансляции последней четвертой серии фильма.

"Он нашел те струны в душах людей, которые он смог затронуть, - отметил Путин. - И никому, мне кажется, не удастся поставить под сомнение результаты. Вместо этого те, кто проиграл, должны были бы сделать выводы из собственной деятельности, из того, как организована работа, а не искать причины на стороне".

"Но - и что уж совсем плохо - насколько я себе представляю, уходящая команда наставила столько мин для него кругом и создала условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу, - добавил российский президент. - Но на самом деле мы не ждем ничего революционного".

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Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"
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