Политологи считают, что "Прямая линия" стала книгой жалоб с терапевтическим эффектом

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Прямая линия" с президентом показала, что на первом месте у россиян находятся не вопросы внешней или внутренней политики, а проблемы, связанные с повседневной жизнью, при этом глава государства знает, как их решать. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты.
Так, политолог Вячеслав Смирнов сравнил нынешнее общение президента с россиянами с книгой жалоб. "Прямая линия" превратилась в такую всероссийскую книгу жалоб по региональным вопросам. Но это естественно, потому что как раз все ее смотрят - и журналисты, и телезрители - в расчете на то, что сейчас скажут именно про их регион, про их губернатора, про их проблему", - отметил Смирнов.
По его мнению, в целом президент "нацелен в будущее", хотя и напомнил в четверг себя в 2001-2002 годах, только "более опытного". "Темы в основном касались экономической ситуации, которая сложная. Но он прекрасно все понимает, ситуация контролируется, прилагаются усилия", - сказал эксперт.
Он полагает, что президент недоволен работой чиновничьего аппарата в регионах, и "с этой проблемой тоже будут разбираться".
Как отмечает политолог, "Прямая линия" показала, что протесты не являются проблемой для президента. "Он считает, что это личные амбиции некоторых оппозиционных лидеров. Хотя всегда процентов 5-10 чем-то недовольны, это нормально, мы живем в таком обществе, когда недовольство - это нормально, и оно может проявляться, но нельзя на этом спекулировать", - сказал Смирнов.
В свою очередь, политолог Глеб Кузнецов отметил, что "Прямая линия" - это продолжение хорошей традиции предыдущих разговоров президента с нацией "с большой долей психотерапевтического эффекта".
"Люди видят, что их власть сильна, оптимистична, смотрит в будущее, уверена в себе, знает, что есть проблемы, знает, как их решать, ответственна". "Это, пожалуй, самое главное сообщение, которое несет "Прямая линия". Начиная с первой и заканчивая сегодняшней", - считает Кузнецов.
По его словам, новым и необычным в общении стало то, что было меньше вопросов, касающихся внешней и в целом государственной политики, макроэкономических показателей.
"Больше было вопросов, связанных со средой обитания, экологией. Это свалки, это качество жизни, это здравоохранение, школы, то есть то, с чем люди сталкиваются каждый день в повседневной жизни. Это, пожалуй, новое, интересное, и президент показал, что он в курсе проблем и знает, как их решать", - сказал Кузнецов.