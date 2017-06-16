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Госдума вводит поправки в УК и КоАП об ответственности за воспрепятствование работе врачей

Политика
16 июня, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Согласно поправкам в УК РФ, воспрепятствование оказанию медпомощи может наказываться штрафом в размере до 40 тыс. рублей, либо арестом на срок до четырех месяцев

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в пятницу в первом чтении пакет законопроектов о введении уголовной и административной ответственности за воспрепятствование деятельности врачей. Его авторами выступили вице-спикер палаты Ирина Яровая и глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Проектами законов вносятся поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят в российское уголовное и административное законодательство новую статью "Воспрепятствование оказанию медицинской помощи".

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Согласно поправкам в УК РФ, "преступление, совершенное путем удержания, угроз, создания препятствий по доступу к больному и повлекшее по неосторожности причинение вреда средней тяжести его здоровью, наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев". Если же в результате противоправных действий наступила смерть пациента или был причинен тяжкий вред его здоровью, то санкции определяются в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо в виде лишения свободы тот же срок.

Изменения в КоАП предусматривают штраф в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток за воспрепятствование деятельности врачей. Кроме того, этими же поправками вводятся меры ответственности для водителей за отказ пропустить машину скорой помощи в виде лишения прав на управление транспортным средством на срок до двух лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей.

В сопроводительных документах авторы ссылаются на статистику, согласно которой в 2016 году было зафиксировано 1226 случаев противоправных действий, связанных с насилием в отношении медицинских работников, в том числе сотрудников скорой помощи, при исполнении ими служебных обязанностей. "Пострадавший в результате нападения медицинский работник лишается возможности оказать необходимую (нередко неотложную) медицинскую помощь нуждающемуся в ней человеку. Таким образом, нападение на медицинских работников, выполняющих свои профессиональные обязанности, обладает повышенной общественной опасностью, обусловленной в том числе снижением доступности медицинской помощи в связи с особым статусом потерпевших", - указано в пояснительной записке.

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