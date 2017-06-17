Путин: Россия не только способна дать ответ на брошенные ей вызовы, но и сделает это

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. США не осознают до конца ядерной мощи России, а Россия готова ответить на брошенные ей вызовы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, снявшему четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным". Премьерный показ этого фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.

"Считаете ли вы, что США действительно осознают мощь России в ядерном оружии?" - задал вопрос режиссер.

"Не думаю, - последовал ответ (цитата приводится в переводе с английского - прим. ТАСС). - Мне кажется, наши партнеры одно время считали, что Россия окажется неспособна ответить на брошенные с их стороны вызовы из-за состояния нашей экономики, из-за состояния определенных отраслей промышленности, а также из-за недофинансирования научных исследований. А также по целому ряду других соображений. Но сегодня, как я считаю, все убедились, что Россия не только способна ответить на этот вызов, но и в том, что Россия, вне всякого сомнения, сделает это".