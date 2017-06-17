Путин высказался против "тепличных условий" для губернаторов на предстоящих выборах

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посоветовал главам регионов, которым предстоят выборы в сентябре, искренне работать с полной отдачей. При этом глава государства отметил, что нельзя создавать ни для кого из них особые условия в конкуренции за этот пост.
"Не нужно никому создавать каких-то тепличных условий", - заявил Путин в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву. "Все должно развиваться естественным путем", - убежден он. "Самое главное, что можно посоветовать - работать с полной отдачей, искренне, честно", - считает президент. "И нужно иметь вкус к этой работе", - добавил он.
"Если нет желания вот это делать, то лучше не заниматься этим видом деятельности", - полагает глава государства. "Если есть искреннее желание менять ситуацию в регионе к лучшему, искреннее стремление и готовность к этому, то тогда можно смело браться за работу, потому что уровень квалификации им это позволяет", - сказал он.
Путин не стал выделять конкретных губернаторов их тех, кому предстоят выборы в сентябре. "Все новые губернаторы - мои выдвиженцы, просто с кем-то я работал ближе, с кем-то не так близко, но они все люди, которых я предлагаю", - отметил он.