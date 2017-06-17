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Партия роста утвердила кандидатов в губернаторы в Томской и Рязанской областях и в Карелии

Политика
17 июня, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

Принято решение не выдвигать кандидатов на дополнительных выборах в Госдуму по Брянскому и Кингисеппскому одномандатным округам, сообщил зампредседателя партии Виктор Звагельский

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Партия роста, которую возглавляет уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, в субботу на съезде выдвинула кандидатов на выборах глав регионов в Карелии, Томской и Рязанской областях.

Согласно итогам тайного голосования, озвученным на съезде, кандидатом на пост главы Карелии стала уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Гнетова. В Рязанской области партия выдвигает руководителя регионального отделения Александру Перехватову, которая ранее была депутатом заксобрания, а сейчас работает в правительстве области. Кандидатом на пост губернатора Томской области от Партии роста стал руководитель химического предприятия Максим Лучшев.

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Как сообщил ТАСС зампредседателя Партии роста Виктор Звагельский, партия решила не выдвигать кандидатов на дополнительных выборах в Госдуму по Брянскому и Кингисеппскому одномандатным округам.

Партия роста также собирается выдвинуть кандидатов на выборах в законодательные собрания и городские думы в Краснодарском, Приморском, Алтайском, Камчатском краях, Северной Осетии, Саратовской, Сахалинской, Орловской, Омской, Томской, Тверской областях, Карачаево-Черкесии. Кроме того, кандидаты от партии будут участвовать в муниципальных кампаниях в Москве, Московской, Орловской, Ростовской, Свердловской, Ульяновской, Белгородской, Иркутской, Кемеровской, Смоленской, Калининградской областях, Бурятии, Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях. В столице, как сообщил ранее руководитель городского отделения, зампред партии Владимир Сенин, планируется выдвинуть не менее 150 кандидатов.

В единый день голосования 10 сентября пройдут выборы депутатов заксобраний шести регионов, выборы глав 17 субъектов РФ (в 16 - всенародные); кроме того, будут избираться мэры и 11 городских дум административных центров ряда регионов.

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