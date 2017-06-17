Партия роста утвердила кандидатов в губернаторы в Томской и Рязанской областях и в Карелии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Партия роста, которую возглавляет уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, в субботу на съезде выдвинула кандидатов на выборах глав регионов в Карелии, Томской и Рязанской областях.

Согласно итогам тайного голосования, озвученным на съезде, кандидатом на пост главы Карелии стала уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Гнетова. В Рязанской области партия выдвигает руководителя регионального отделения Александру Перехватову, которая ранее была депутатом заксобрания, а сейчас работает в правительстве области. Кандидатом на пост губернатора Томской области от Партии роста стал руководитель химического предприятия Максим Лучшев.

Как сообщил ТАСС зампредседателя Партии роста Виктор Звагельский, партия решила не выдвигать кандидатов на дополнительных выборах в Госдуму по Брянскому и Кингисеппскому одномандатным округам.

Партия роста также собирается выдвинуть кандидатов на выборах в законодательные собрания и городские думы в Краснодарском, Приморском, Алтайском, Камчатском краях, Северной Осетии, Саратовской, Сахалинской, Орловской, Омской, Томской, Тверской областях, Карачаево-Черкесии. Кроме того, кандидаты от партии будут участвовать в муниципальных кампаниях в Москве, Московской, Орловской, Ростовской, Свердловской, Ульяновской, Белгородской, Иркутской, Кемеровской, Смоленской, Калининградской областях, Бурятии, Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях. В столице, как сообщил ранее руководитель городского отделения, зампред партии Владимир Сенин, планируется выдвинуть не менее 150 кандидатов.

В единый день голосования 10 сентября пройдут выборы депутатов заксобраний шести регионов, выборы глав 17 субъектов РФ (в 16 - всенародные); кроме того, будут избираться мэры и 11 городских дум административных центров ряда регионов.