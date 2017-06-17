Политологи считают ситуацию с Ройзманом проявлением кризиса в партийной работе "Яблока"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ситуация, сложившаяся вокруг выдвижения кандидатуры мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на пост губернатора Свердловской области от партии "Яблоко", стала проявлением кризиса во внутрипартийной работе "яблочников". Такое мнение высказали политологи, опрошенные ТАСС.

В субботу в Екатеринбурге должна была пройти региональная партконференция, на которой планировалось выдвижение Ройзмана кандидатом на выборы главы Свердловской области 10 сентября 2017 года. Однако перед началом конференции глава регионального отделения "Яблока" Юрий Переверзев и еще несколько партийцев объявили о выходе из партии и покинули конференцию из-за несогласия с кандидатурой Ройзмана. По словам Переверзева, "федеральным руководством партии навязана непопулярная в среде свердловских "яблочников" и жителей области фигура Ройзмана". В свою очередь, руководитель Федерального политического комитета "Яблока" Григорий Явлинский, присутствовавший на конференции, заявил, что кандидатура Ройзмана будет выдвинута на губернаторские выборы 19 июня на заседании бюро партии в Москве.

Конфликтная ситуация

"Я считаю, что это свидетельство глубокого кризиса в партийной работе внутри "Яблока", - заявил ТАСС политолог Глеб Кузнецов.

"С региональным отделением, насколько я знаю, общения на тему Ройзмана не было вообще никакого. Ройзман даже не приходил на мероприятие, где должен был обсуждаться вопрос выдвижения", - сказал он.

"Если Ройзман не удосужился пообщаться ни с кем из регионального отделения партии, которая его должна выдвигать, если Явлинский до своего приезда в Екатеринбург не нашел 10 минут для того, чтобы спросить региональное отделение об их позиции, это просто неприлично", - считает эксперт. По его мнению, "ситуация навязывания региону политиков, которые даже не желают участвовать в партийной работе ни в каком виде, просто оскорбительна для региональных партийцев".

"С таким отношением к регионам совершенно нельзя построить сильную партию", - убежден Кузнецов.

Он также не исключил, что решение бюро о выдвижении кандидатуры на пост губернатора в обход позиции регионального отделения может противоречить уставу партии.

Со своей стороны, политолог Андрей Русаков обратил внимание, что Ройзман сменил несколько партий, не имеет никакого отношения к региональному отделению "Яблока". "А его пытаются выдвинуть в противоречии с позицией членов регионального отделения, которые здесь живут и работают. Им пытаются указать, кого выдвигать", - отметил он.

Политолог не исключил, что Ройзману, который ранее "в симпатиях к "Яблоку" замечен не был", "партия была нужна чисто инструментально - для выдвижения в кандидаты".

По его мнению, сложившаяся ситуация "не соответствует имиджу демократической партии, потому что это откровенный авторитаризм".

Свердловские выборы

Выборы главы региона назначены на 10 сентября 2017 года. Участвовать в них могут только кандидаты от политических партий, самовыдвижение не предусмотрено. Для допуска к предвыборной гонке кандидатам необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр, то есть собрать подписи депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, избранных прямыми выборами. Каждый претендент должен предоставить не менее 126 и не более 132 таких подписей.

Ранее свердловский избирком принял документы от шести кандидатов на пост главы Свердловской области: от врио губернатора региона Евгения Куйвашева ("Единая Россия"), от депутата Екатеринбургской городской думы Дмитрия Сергина ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), от депутата Законодательного собрания Свердловской области Дмитрия Ионина ("Справедливая Россия"), от члена совета директоров "Плюс банка" Алексея Парфенова (КПРФ), от Игоря Торощина (ЛДПР) и от депутата Екатеринбургской городской думы Константина Киселева ("Зеленые").