Сведений о пострадавших в теракте в Боготе россиянах не поступало

БОГОТА, 18 июня. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Сведений о пострадавших во время теракта в торговом центре Andino в Боготе нет. Об этом сообщил в субботу пресс-атташе посольства России в Колумбии Денис Хромов.

"Держим ситуацию на контроле. На настоящий момент сведений о пострадавших россиянах в теракте в торговом центре Andino не поступало", - сообщил дипломат.

Власти сообщили о трех погибших и около 10 пострадавших в результате теракта в торговом центре Andino в столице Колумбии. В частности, на месте взрыва погибла 23-летняя француженка.