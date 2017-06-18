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Сведений о пострадавших в теракте в Боготе россиянах не поступало

Политика
18 июня, 4:33 UTC+3 БОГОТА /Корр. ТАСС, Антон Шамшин

Власти Колумбии сообщили о трех погибших и около 10 пострадавших в результате теракта в торговом центре

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БОГОТА, 18 июня. /Корр. ТАСС Антон Шамшин/. Сведений о пострадавших во время теракта в торговом центре Andino в Боготе нет. Об этом сообщил в субботу пресс-атташе посольства России в Колумбии Денис Хромов.

"Держим ситуацию на контроле. На настоящий момент сведений о пострадавших россиянах в теракте в торговом центре Andino не поступало", - сообщил дипломат.

Власти сообщили о трех погибших и около 10 пострадавших в результате теракта в торговом центре Andino в столице Колумбии. В частности, на месте взрыва погибла 23-летняя француженка.

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