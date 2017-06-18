Косачев: итоги выборов во Франции говорят о потере интереса к "традиционным" партиям

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Второй тур парламентских выборов во Франции прошел без интриг, его итоги свидетельствуют о падении интереса избирателей в этой стране к "традиционным" партиям, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Второй тур парламентских выборов во Франции лишь подтвердил тенденцию первого, а до того - президентских выборов. Тенденция заключается в отторжении большинством избирателей прежних "традиционных" партий и кандидатов", - написал он на своей странице в Facebook.

Сенатор также отметил низкую явку, которая, по его мнению, вызвана "общей усталостью" французов от политики. По его словам, будущее Франции теперь целиком и полностью зависит прежде всего от самого президента страны Эмманюэля Макрона, которому "предстоит доказать, что его победы реально обусловлены не только прежними разочарованиями, но и оправдывающимися надеждами французских избирателей".

В свою очередь, первый зампред комитета палаты по международным делам Владимир Джабаров считает, что теперь Макрон сможет свободно проводить через парламент все свои инициативы и законопроекты. По мнению сенатора, новый президент Франции будет иметь "более комфортные отношения с парламентом, чем его предшественник". Говоря о низкой явке избирателей, парламентарий также связал ее с усталостью французов от выборов и политики в целом. "Французы успокоились, что в ходе президентской кампании победил Макрон, а не представитель правых Марин ле Пен, все остальное стало для них вторично", - сказал Джабаров ТАСС.

Согласно предварительным данным, озвученным в эфире телеканала BFMTV, основанное Макроном движение "Республика на марше" вместе с союзным ей центристским "Демократическим движением" получит в новом созыве нижней палаты абсолютное большинство мест. Пропрезидентское объединение будет располагать фракцией численностью от 395 до 425 депутатов. Всего же в Нацсобрании заседают 577 парламентариев.