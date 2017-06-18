Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев: итоги выборов во Франции говорят о потере интереса к "традиционным" партиям

Политика
18 июня, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Низкая явка на выборах, по мнению сенатора, вызвана "общей усталостью" французов от политики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Второй тур парламентских выборов во Франции прошел без интриг, его итоги свидетельствуют о падении интереса избирателей в этой стране к "традиционным" партиям, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Второй тур парламентских выборов во Франции лишь подтвердил тенденцию первого, а до того - президентских выборов. Тенденция заключается в отторжении большинством избирателей прежних "традиционных" партий и кандидатов", - написал он на своей странице в Facebook.

Сенатор также отметил низкую явку, которая, по его мнению, вызвана "общей усталостью" французов от политики. По его словам, будущее Франции теперь целиком и полностью зависит прежде всего от самого президента страны Эмманюэля Макрона, которому "предстоит доказать, что его победы реально обусловлены не только прежними разочарованиями, но и оправдывающимися надеждами французских избирателей".

В свою очередь, первый зампред комитета палаты по международным делам Владимир Джабаров считает, что теперь Макрон сможет свободно проводить через парламент все свои инициативы и законопроекты. По мнению сенатора, новый президент Франции будет иметь "более комфортные отношения с парламентом, чем его предшественник". Говоря о низкой явке избирателей, парламентарий также связал ее с усталостью французов от выборов и политики в целом. "Французы успокоились, что в ходе президентской кампании победил Макрон, а не представитель правых Марин ле Пен, все остальное стало для них вторично", - сказал Джабаров ТАСС.

Согласно предварительным данным, озвученным в эфире телеканала BFMTV, основанное Макроном движение "Республика на марше" вместе с союзным ей центристским "Демократическим движением" получит в новом созыве нижней палаты абсолютное большинство мест. Пропрезидентское объединение будет располагать фракцией численностью от 395 до 425 депутатов. Всего же в Нацсобрании заседают 577 парламентариев.

Смотрите также

СМИ: "Республика на марше" Макрона уверенно побеждает на парламентских выборах во Франции

Премьер Франции: движение Макрона одержало безусловную победу на парламентских выборах

Марин Ле Пен впервые избрана депутатом Национального собрания Франции

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Парламентские выборы во Франции
Страны
Франция
Персоны
Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВВС возглавляемой США коалиции сбили сирийский истребитель в районе Ракки
2
Airbus сообщила о создании новой версии крупнейшего в мире пассажирского самолета A380
3
ВКС России рассчитывают получить сразу более 10 истребителей Т-50
4
Иран нанес ракетный удар по базам боевиков на востоке Сирии
5
Оливер Стоун: Путин имеет ментальную власть над США
6
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
7
Марин Ле Пен впервые избрана депутатом Национального собрания Франции
Темы дня
Загрузка...
Реклама