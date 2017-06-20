Байкер Хирург о санкциях США: "Поздно очухались, нас уже не остановить"

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (известный как Хирург) эмоционально и образно прокомментировал введение санкций США в отношении организации "Волк" и подчеркнул, что у клуба нет никаких счетов в иностранных банках.
Минфин США внес во вторник в санкционный список 38 человек и организаций, включая "двух российских госслужащих" и двух их помощников. Среди прочих ограничительные меры введены в отношении организации, которая, по утверждению ведомства, принадлежит российскому байкерскому клубу "Ночные волки", давно включенному в черные списки. Речь идет об охранном холдинге "Волк", который в сообщении минфина фигурирует как Wolf Holding of Security Structures. Под санкции также попал ее президент Геннадий Никулов.
"Поздно очухались, поздно проснулись. Генералиссимус, пусть даже с того света, им уже прислал своего гонца - я себя имею в виду. Нас уже не остановить", - сказал Залдостанов ТАСС.
"Они бесятся прежде всего от того, что никаких счетов в иностранных банках у нас нет, ни одной копейки, заработанной нами, мы не вывели в офшоры", - отметил также лидер байкерского клуба. "Это, наверное, больше всего им не дает покоя", - заключил он.