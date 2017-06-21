Шаманов назвал военным хамством попытку F-16 приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ России Владимир Шаманов назвал военным хамством попытку истребителя НАТО F-16 приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу в небе над Балтикой. По мнению депутата, самолет НАТО нарушил военную этику и проявил излишнее любопытство.

В среду самолеты НАТО попытались сопроводить борт министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он следовал в Калининград. Самолет, в котором находился глава Минобороны РФ, следовал с эскортом из истребителей морской авиации Су-27. Один из самолетов НАТО попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал российский истребитель, после чего F-16 удалился.

"У военных есть своя этика. Идентифицируя самолет, который идет в сопровождении истребителей, ясно, что в нем охраняемые лица. Проявлять излишнее любопытство, что было сделано, по существу, не принято", - заявил Шаманов ТАСС.

"Я бы это назвал таким военным хамством. Правильно сделали, что истребители отогнали его", - подчеркнул глава думского комитета.