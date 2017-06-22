Захарова: новых данных о судьбе лидера ИГ аль-Багдади нет

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. В МИД РФ не располагают новыми данными о судьбе лидера запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади нет. Об этом сообщила в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"У меня нет (новых данных - прим. ТАСС)", - сказала она.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о возможной гибели аль-Багдади в результате удара российской авиации по южному предместью Ракки. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.