Клинцевич: РФ должна жестко реагировать на решение Польши о сносе памятников

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Закон о сносе памятников в честь Красной армии является кощунственным, Россия должна очень жестко отреагировать на эту ситуацию.
Такое мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее Сейм Польши проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают демонтаж памятников советской эпохи, установленных в честь Красной армии.
"Это тот случай, когда русофобия стирает элементарные человеческие чувства, приводит к неприкрытому кощунству. Реакция России на этот закон должна быть не просто жесткой, а очень жесткой", - подчеркнул сенатор. При этом Клинцевич не исключил, что Россия пересмотрит весь спектр своих отношений с Польшей. "Нас буквально толкают на этот шаг, думаю, мы его сделаем, одного осуждения уже явно недостаточно", - отметил парламентарий.
Клинцевич также добавил, что принятие данного закона может стать черной страницей в истории Польши. "Думаю, через какое-то время полякам будет за него стыдно", - заключил сенатор.