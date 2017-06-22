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Клинцевич: РФ должна жестко реагировать на решение Польши о сносе памятников

Политика
22 июня, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Сенатор не исключил, что Москва пересмотрит весь спектр своих отношений с Варшавой

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Закон о сносе памятников в честь Красной армии является кощунственным, Россия должна очень жестко отреагировать на эту ситуацию.

Такое мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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Ранее Сейм Польши проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают демонтаж памятников советской эпохи, установленных в честь Красной армии.

"Это тот случай, когда русофобия стирает элементарные человеческие чувства, приводит к неприкрытому кощунству. Реакция России на этот закон должна быть не просто жесткой, а очень жесткой", - подчеркнул сенатор. При этом Клинцевич не исключил, что Россия пересмотрит весь спектр своих отношений с Польшей. "Нас буквально толкают на этот шаг, думаю, мы его сделаем, одного осуждения уже явно недостаточно", - отметил парламентарий.

Клинцевич также добавил, что принятие данного закона может стать черной страницей в истории Польши. "Думаю, через какое-то время полякам будет за него стыдно", - заключил сенатор.

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