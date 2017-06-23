МИД РФ намерено отстаивать права соотечественников за рубежом

Смертин: российским футболистам нужно с первых минут матча навязать мексиканцам свою игруСпорт 23 июня, 13:59
Путин дал старт стыковке мелководной и глубоководной частей "Турецкого потока"Экономика и бизнес 23 июня, 13:55
Дворкович призвал добиваться экономической выгоды от спортивных объектов и клубовСпорт 23 июня, 13:52
РФ готова подать газ через Турцию в Южную и Юго-Восточную ЕвропуЭкономика и бизнес 23 июня, 13:51
Власти Петербурга обсуждают возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионовСпорт 23 июня, 13:49
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в ЕвропуЭкономика и бизнес 23 июня, 13:46
Тренер: новозеландцы будут играть на результат в матче с португальцамиСпорт 23 июня, 13:44
Смертин: подготовка России к ЧМ-2018 идет в верном направленииСпорт 23 июня, 13:42
МВД Катара уведомило посольство РФ об упрощении порядка выдачи визПолитика 23 июня, 13:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. МИД РФ будет всячески отстаивать права соотечественников за границей, в том числе право на ношение георгиевской ленточки. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.
"Мы особенно видим этот настрой (на сохранение связей с РФ - прим. ТАСС) в тех акциях, которые в этом году и в прошлые годы проводились соотечественниками за рубежом, имею в виду и "Бессмертный полк", и "Георгиевскую ленточку", - сказал он. - Это особенно актуально в памятные даты нашей истории, нашей борьбы за независимость, и День Победы, и вчерашний День памяти и скорби".
"Мы полностью солидарны с нашими соотечественниками за рубежом, будем всячески отстаивать их права, особенно в ситуациях, когда простое ношение георгиевской ленточки 22 июня в некоторых странах объявлено уголовным преступлением. Имею в виду то, что произошло вчера на Украине", - подчеркнул министр.
На Украине 15 июня вступил в силу закон о запрете на использование георгиевской ленты. 22 июня полиция во время массовых мероприятий в Днепре (бывший Днепропетровск), посвященных Дню памяти и скорби, впервые выписала штраф за ее ношение.
Антироссийская кампания в ряде западных государств дополняется давлением на проживающих там соотечественников, и Москва будет реагировать на подобные шаги, заявил Лавров.
"Наша деятельность по защите соотечественников особенно востребована в нынешней непростой ситуации в мире, в условиях попыток наказать Россию за самостоятельный, независимый, отвечающий национальным интересам внешнеполитический курс", - сказал он.
"Антироссийская кампания, включающая в том числе односторонние санкции, информационную войну, дополняется в ряде западных государств давлением на соотечественников, особенно на их лидеров и активистов, - отметил Лавров. - Мы будем и впредь должным образом реагировать на подобные попытки, добиваться уважения прав наших соотечественников, которые живут в зарубежных странах".
Министерство иностранных дела РФ уделяет большое значение проводимой российскими соотечественниками информационной работе по продвижению объективного образа России, заявил Лавров.
Лавров обратил внимание на то, что значительное место в деятельности этой комиссии занимает "информационная работа в интересах продвижения объективного образа России среди диаспор и широкой общественности государств их проживания". "Безусловно, активная работа журналистов-соотечественников способствует сплочению русскоязычных общин, их солидарности с исторической Родиной в отстаивании интересов нашего народа", - указал министр.
"Повестка сегодняшнего заседания весьма насыщенна, - отметил он. - Мы должны проанализировать результаты проведенного загранучреждениями России мониторинга положения дел с соотечественниками".
Также, по словам Лаврова, в ходе заседания будет рассмотрена программа деятельности комиссии на 2018-2019 годы. "Посмотрим, как идет подготовка к намеченной на 31 октября - 1 ноября Всемирной тематической конференции "Столетие Октябрьской революции: объединение ради будущего", - добавил он.