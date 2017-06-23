МИД РФ намерено отстаивать права соотечественников за рубежом

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. МИД РФ будет всячески отстаивать права соотечественников за границей, в том числе право на ношение георгиевской ленточки. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом.

"Мы особенно видим этот настрой (на сохранение связей с РФ - прим. ТАСС) в тех акциях, которые в этом году и в прошлые годы проводились соотечественниками за рубежом, имею в виду и "Бессмертный полк", и "Георгиевскую ленточку", - сказал он. - Это особенно актуально в памятные даты нашей истории, нашей борьбы за независимость, и День Победы, и вчерашний День памяти и скорби".

"Мы полностью солидарны с нашими соотечественниками за рубежом, будем всячески отстаивать их права, особенно в ситуациях, когда простое ношение георгиевской ленточки 22 июня в некоторых странах объявлено уголовным преступлением. Имею в виду то, что произошло вчера на Украине", - подчеркнул министр.

На Украине 15 июня вступил в силу закон о запрете на использование георгиевской ленты. 22 июня полиция во время массовых мероприятий в Днепре (бывший Днепропетровск), посвященных Дню памяти и скорби, впервые выписала штраф за ее ношение.

Антироссийская кампания в ряде западных государств дополняется давлением на проживающих там соотечественников, и Москва будет реагировать на подобные шаги, заявил Лавров.

"Наша деятельность по защите соотечественников особенно востребована в нынешней непростой ситуации в мире, в условиях попыток наказать Россию за самостоятельный, независимый, отвечающий национальным интересам внешнеполитический курс", - сказал он.

"Антироссийская кампания, включающая в том числе односторонние санкции, информационную войну, дополняется в ряде западных государств давлением на соотечественников, особенно на их лидеров и активистов, - отметил Лавров. - Мы будем и впредь должным образом реагировать на подобные попытки, добиваться уважения прав наших соотечественников, которые живут в зарубежных странах".

Образ РФ за рубежом

Министерство иностранных дела РФ уделяет большое значение проводимой российскими соотечественниками информационной работе по продвижению объективного образа России, заявил Лавров.

Лавров обратил внимание на то, что значительное место в деятельности этой комиссии занимает "информационная работа в интересах продвижения объективного образа России среди диаспор и широкой общественности государств их проживания". "Безусловно, активная работа журналистов-соотечественников способствует сплочению русскоязычных общин, их солидарности с исторической Родиной в отстаивании интересов нашего народа", - указал министр.

"Повестка сегодняшнего заседания весьма насыщенна, - отметил он. - Мы должны проанализировать результаты проведенного загранучреждениями России мониторинга положения дел с соотечественниками".

Также, по словам Лаврова, в ходе заседания будет рассмотрена программа деятельности комиссии на 2018-2019 годы. "Посмотрим, как идет подготовка к намеченной на 31 октября - 1 ноября Всемирной тематической конференции "Столетие Октябрьской революции: объединение ради будущего", - добавил он.