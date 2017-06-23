Лавров: Россия "не ревнует" Белоруссию к Евросоюзу

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россия "не испытывает аллергии или ревности" в связи со сближением Белоруссии и Евросоюза и выступает за взаимовыгодное сотрудничество соседей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ по случаю 25-летия установления дипломатических отношений.

"Что касается процесса сближения между Беларусью и Евросоюзом, - у нас нет никаких аллергий, никаких ощущений ревности. Это естественное стремление любой страны, в том числе и России, - искать взаимовыгодные связи со всеми своими соседями", - сказал министр.

"С нашей стороны не было какого-либо охлаждения к Европейскому союзу. Мы по-прежнему убеждены, что РФ и ЕС, как и Беларусь и ЕС, и другие наши с вами соседи с Евросоюзом, должны сотрудничать транспарентно, равноправно и откровенно", - подчеркнул Лавров. Он особо отметил, что РФ никогда не ставила перед партнерами на постсоветском пространстве вопрос о необходимости выбора меду Россией и Западом.

В Москве рассчитывают, что снятие санкций с Минска со стороны ЕС происходит не для отрыва Белоруссии от России, заявил Лавров.

"Беларусь, учитывая ее географическое и геополитическое положение, имеет право и, я уверен, даже должна добиваться хороших отношений со всеми своими соседями, - сказал министр. - То, что у ее соседей приходит озарение и они начинают отказываться от своей санкционной принудительной позиции в отношениях с Белоруссией - это можно только поприветствовать".

Глава внешнеполитического ведомства надеется, что данный процесс начался "не для того, чтобы опять попытаться оторвать Белоруссию от России, а просто потому, что убедились, что любые санкции - это путь в никуда, и ничего хорошего они никогда не приносят, в том числе и тем, кто их заказывает и осуществляет".