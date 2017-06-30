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Песков: Киссинджер не пытался стать посредником при организации встречи Путина и Трампа

Политика
30 июня, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Представитель Кремля не стал раскрывать содержание беседы президента РФ и экс-госсекретаря США

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер не пытался стать посредником для организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Не пытался, этого не было", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не стал раскрывать содержание беседы Путина и Киссинджера в четверг вечером. "Это абсолютно частная встреча, господин Киссинджер находится в Москве по случаю участия в "Примаковских чтениях", - отметил Песков. По его словам, встреча прошла "в продолжение давних многолетних контактов". "Традиционно президент и экс-госсекретарь используют такое совпадение графиков для проведения личных встреч", - уточнил пресс-секретарь российского лидера.

94-летний Киссинджер, руководивший американской дипломатией в 1973-1977, был инициатором политики "разрядки" в отношениях США и СССР, в 1973 году получил Нобелевскую премию мира. Встреч Путина и Киссинджера, о которых сообщали СМИ, было более десятка. До встречи в четверг Путин и Киссинджер встречались 3 февраля 2016 года.

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