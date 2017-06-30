Песков: вопрос о формате и времени встречи Путина и Трампа в Гамбурге прорабатывается

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Вопрос о формате и времени встречи президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - на саммите "Группы двадцати" в Гамбурге прорабатывается по дипломатическим каналам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока этих деталей нет, они будут определятся по дипломатическим каналам", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, согласована ли конкретная дата, формат и состав участников данной встречи в Гамбурге.

Он напомнил, что Москва изначально исходила из того, что Путин и Трамп встретятся на саммите G20, который пройдет в Германии 7-8 июля.

"Вчера было принято решение по дипломатическим каналам начать согласование возможного времени и формата проведения такой встречи", - заключил Песков.

Как заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, судя по телефонным разговорам Путина и Трампа, у обоих президентов есть желание преодолеть сложности в отношениях РФ и США. При этом, по его словам, оба лидера руководствуются в своей деятельности национальными интересами своих стран. Лавров не стал формулировать ожидания российской стороны от предстоящей встречи Путина и Трампа, однако подчеркнул, что "будет преодолен ненормальный этап в наших отношениях, когда лидеры двух ведущих держав между собой общались только по телефону и ни разу не встречались лично".