Путин и Эрдоган могут провести отдельную встречу на саммите G20 7-8 июля

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут провести отдельную встречу на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге 7-8 июля. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Это возможно", - сказал он, комментируя по просьбе агентства итоги телефонного разговора двух лидеров. В отчете пресс-службы Кремля об этой беседе, в частности говорится о том, что Путин и Эрдоган условились "о дальнейших контактах в ближайшей перспективе".
Со своей стороны турецкий телеканал также подтвердил возможность встречи двух лидеров. "На саммите "двадцатки" планируется встреча [Тайипа] Эрдогана с [Владимиром] Путиным, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в Сирии", - проинформировал в пятницу телеканал NTV со ссылкой на администрацию турецкого президента.
Как сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, у Путина уже запланировано несколько отдельных встреч на полях саммита. Среди контактов, которые уже готовятся, он называл беседы с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентами Франции и Южной Кореи - Эмманюэлем Макроном и Мун Чжэ Ином. Будут и короткие встречи "на ногах" в перерывах между рабочими заседаниями, добавил Ушаков.
Кроме того, принято решение подготовить встречу главы российского государства с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, администрация Кремля постарается вписать ее в сложный график Путина.