Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили темы предстоящего саммита "Большой двадцатки" (G20). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"В преддверии саммита Группы двадцати в Гамбурге (7-8 июля с. г.) лидеры обсудили основные темы повестки дня этого форума", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе разговора были также затронута проблематика Парижского соглашения об изменении климата и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества. Как уточнили в пресс-службе, разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш сообщила, что германское председательство в Группе двадцати в преддверии июльского саммита еще работает над согласованием общей позиции G20 по проблеме изменения климата с учетом недавнего решения США выйти из Парижского соглашения. Она также отметила, что проблематике климата будет уделено должное внимание во время дискуссий лидеров.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже, 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. В настоящий момент договор ратифицировали 26 стран. Первого июня американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.