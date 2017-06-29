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Глава Евросовета: страны ЕС выступят "единым фронтом" на саммите G20

Международная панорама
29 июня, 15:49 дата обновления: 29 июня, 16:35 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 29, июня. /ТАСС

При этом канцлер Германии Ангела Меркель напомнила, что существуют разногласия с США по вопросу изменения климата

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БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза выступят "единым фронтом" на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге на следующей неделе в целях укрепления международного правопорядка. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции после встречи с лидерами европейских стран в преддверии встречи лидеров G20.

"Мы намерены укреплять международный правопорядок. Страны ЕС выступят единым фронтом на саммите G20", - сказал он.

Аналогичное заявиление сделала канцлер Германии Ангела Меркель. "Мы, европейские участники "двадцатки", настроены вместе с остальными внести вклад в то, чтобы направить согласованный сигнал по итогам саммита", - сказала она.

Канцлер ФРГ при этом напомнила, что по вопросу изменения климата существуют разногласия с США. "Но этот вопрос мы все равно будем обсуждать", - сказала она. "Мы все подтвердили сегодня приверженность Парижскому соглашению (по климату - прим. ТАСС). Это в том числе сигнал всем развивающимся странам", - добавила глава кабмина ФРГ.

 

Меркель рассчитывает, что страны G20 все же смогут согласовать общее заявление по данному вопросу. При этом глава кабмина ФРГ не стала предвосхищать, как завершится дискуссия в Гамбурге на следующей неделе. "Мы хотим прийти к общему заявлению, хотя и знаем, что по вопросу климата это будет трудно сделать", - заметила она.

Канцлер ФРГ в то же время подчеркнула, что с США у стран "двадцатки" есть точки соприкосновения. Есть моменты, по которым мы можем работать сообща, например, вопросы противодействия терроризму, вопросы здравоохранения, занятость среди женщин", - отметила она. "Мы сделаем все возможное, чтобы сотрудничать", - заявила Меркель.

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Саммит G20 в Гамбурге Выход США из Парижского соглашения по климату
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