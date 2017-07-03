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У Путина на полях саммита G20 запланирована серия контактов

Политика
3 июля, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ не сообщил, определились ли России и США со временем и темой встречи лидеров двух стран на полях саммита

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. У президента России Владимира Путина на полях саммита G20 в Гамбурге запланирована целая серия двусторонних контактов.

"У президента (РФ Путина) запланирована целая серия двусторонних контактов", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том, определились ли Москва и Вашингтон со временем и темой встречи Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита. Он заметил, что об этом будет сообщено, когда будет полностью сформирована программа пребывания российского лидера в Гамбурге, где глава государства будет находиться 7-8 июля.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал ТАСС, что у Путина в Гамбурге состоятся встречи с президентами Франции и Южной Кореи - Эмманюэлем Макроном и Мун Чжэ Ином, а также премьером Японии Синдзо Абэ.

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