Кремль считает встречу Путина и Трампа в Гамбурге одинаково важной для РФ и США

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президенты РФ и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - встретятся на саммите G20 в Гамбурге, этот контакт важен для двусторонних и международных отношений.

Уверенность в этом выразил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Условлено, что президенты встретятся, но графики достаточно плотные", - сказал представитель Кремля, отметив, что у Путина на полях "двадцатки" уже согласовано около 11 двусторонних контактов. "Но, тем не менее, мы будем вместе с американскими партнерами искать интервалы, своеобразные окна для проведения этой важнейшей встречи, - продолжил Ушаков. - Мы постараемся ее согласовать, и я уверен, что президенты встретятся в Гамбурге друг с другом".

По словам помощника президента РФ, эта встреча "действительно важна" для двусторонних и международных отношений. Он напомнил, что ранее состоялось несколько телефонных разговоров Путина и Трампа, чего "недостаточно", поскольку двусторонние отношения Москвы и Вашингтона находятся "практически на нуле". "Да и для обеспечения международной стабильности и безопасности эта встреча, конечно, будет иметь первоочередное значение", - подчеркнул Ушаков.

По его словам, российская сторона обозначила американским партнерам время тех встреч, которые у Путина уже согласованы и в рамках "двадцатки". "Сигнал от администрации [США] поступил позднее [согласования этих контактов], и теперь с учетом важности этой встречи [c Трампом] мы пытаемся найти для нее окошко, так как эту встречу обязательно нужно провести", - добавил Ушаков.

Темы для обсуждения

Кремль рассчитывает, что темами встречи станут сразу несколько вопросов. Ушаков обратил внимание на публикации СМИ о том, что американская сторона намерена поднять темы Сирии и Украины. "Мне кажется, это вполне логично - эти две темы обсуждать", - сказал Ушаков. По его словам, в Кремле также считают необходимым "в первую очередь" обсудить и проблему международного терроризма, поскольку здесь также необходимо сотрудничество России и США. "Есть и много других тем, которые мы готовы обсудить", - продолжил Ушаков, пояснив, что речь идет в частности обо "всей региональной тематике", о теме контроля за вооружениями и о двусторонних отношениях.

Он согласился, что "проблемных сфер" в двусторонних отношениях РФ и США много. Отвечая на вопрос о том, есть ли возможности для согласия между Москвой и Вашингтоном по решению этих вопросов, Ушаков подчеркнул, что "конкретные договоренности пока еще не достигнуты, и поэтому столь важна предстоящая встреча - первый личный контакт [президентов]". "Как мне кажется, сама атмосфера будущей встречи может позволить решать многие вопросы, включая сотрудничество на международной арене, и вопросы, которые зависли на двустороннем уровне", - указал представитель Кремля.

По мнению Ушакова, у России и США "имеется значительный потенциал для координации усилий в области борьбы с международным терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью, распространением оружия массового уничтожения". "Наши страны способны многое сделать вместе для урегулирования региональных кризисов - украинского, палестино-израильского, йеменского, ливийского, афганского и др", - сказал помощник президента РФ. Кроме того, добавил он, "в беседе с Трампом может быть затронута тематика контроля над вооружениями и стратегической стабильности, за поддержание которой Россия и США как крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность", при том, что интенсивность диалога в этой сфере была "резко снижена" администрацией прежнего американского лидера Барака Обамы в 2014 году, когда она свернула контакты по военной линии.

Как отметил Ушаков, в полной мере остаются востребованными также культурно-гуманитарные обмены между РФ и США. "У нас очень много тем, которые следует обсуждать на высшем уровне, мы к такой дискуссии готовы по всей - и двусторонней, и многосторонней повестке дня", - заключил представитель Кремля.

Россия остается привержена принципиальной линии на сохранении территориальной целостности и светского характера Сирии, отметил также Ушаков. По его словам, координация усилий РФ и США в контексте ситуации в Сирии "имеет особое значение". "Принципиальная линия России заключается в необходимости сохранения ее [Сирии] территориальной целостности и светского характера при соблюдении традиционного этноконфессионального баланса, искоренения там террористической угрозы, проведении политреформ, принципы которых должны быть выработаны в ходе инклюзивного межсирийского диалога без давления извне", - сказал Ушаков.

Ситуация вокруг российской дипсобственности

Кремль также рассчитывает, что Вашингтон избавит Москву от необходимости отвечать на отъем российской дипломатической собственности в США. "Надо, как мне представляется, освободить, наконец, российскую сторону от необходимости принимать ответные меры на предновогодние акции предыдущей администрации [Белого дома], в частности, по отъему у нас дипломатической собственности. Я даже думаю, что и американцам как-то уже, наверное, надоело "блистать" в качестве одного из нарушителей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - сказал Ушаков.

Он добавил, что "терпения у российской стороны хватает, но оно не бесконечно", и напомнил, что никто не отменял принцип взаимности в международных делах. "Мы же проявили необычайную гибкость и конструктивный подход [в этом вопросе]. Это вопрос важный, конечно, у нас отняли дипломатическую собственность, нарушена Венская конвенция", - еще раз обратил внимание Ушаков. "Мы понимаем, что все сложно, что отношения с Россией стали заложником внутриполитических разборок в США. Ну и что? Нам тоже сложно, но мы хотим работать и будем работать [с США]", - пояснил представитель Кремля.

В случае если этот вопрос не будет урегулирован, Россия "не может не ответить", подчеркнул помощник президента РФ. "Любая нормальная страна в мире на недружественный шаг отвечает какими-то мерами, которые считает необходимыми", - заключил Ушаков. По его словам, "это может и не быть главной темой" встречи Путина и Трампа. "Я думаю, что президенты начнут разговор по самым важным вопросам международной и двусторонней повестки дня, но какие-то поручения Госдепартаменту в этой связи, конечно, должны быть даны, и, как мне кажется, сама атмосфера будущей встречи может позволить решать многие вопросы, включая сотрудничество на международной арене и включая вопросы, которые зависли на двустороннем уровне", - отметил помощник главы российского государства.

"Я не знаю, как будет разговор складываться, сколько будет времени. В двустороннем плане полно вопросов, в том числе и такие, казалось бы, "маленькие" вопросы - они есть, их надо решать", - добавил Ушаков.

В конце декабря 2016 года прежняя администрация США, которую возглавлял Барак Обама, ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персона нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско и закрыв две российские дипломатические дачи (в штатах Нью-Йорк и Мэриленд). Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был закрыт 30 декабря. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняли Россию