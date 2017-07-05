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Песков: заявление РФ и Китая по КНДР пока не обсуждалось с США

Политика
5 июля, 12:30 дата обновления: 5 июля, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Совбезе ООН ведутся контакты по этой проблематике

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российско-китайский план по ситуации вокруг КНДР пока не обсуждался с США, ведутся контакты по этой проблематике в рамках ООН. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя принятое во вторник совместное заявление глав МИД России и Китая по урегулированию на Корейском полуострове.

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"Насколько я знаю - нет, - ответил представитель Кремля на вопрос, обсуждался ли данный план с США. - Это [совместное заявление] только вчера было принято". "Ведутся контакты в Совбезе ООН по этой проблематике", - добавил Песков.

"Речь идет о последовательной позиции двух сторон, которые не скрывают своей обеспокоенности, но, вместе с тем, которые последовательно продолжают сбалансированную, аккуратную линию, призывая всех остерегаться резких шагов, которые могут, напротив, привести к новой эскалации", - подчеркнул Песков, комментируя текст российско-китайского заявления по Северной Корее.

Он не стал отвечать на вопрос, как последнее испытание Северной Кореей ракеты отразится на уровне безопасности в регионе, отметив, что это тема военных экспертов. Так же, по его словам, и вопрос о том, испытания ракеты какого именно типа, по мнению российской стороны, проводил Пхеньян, нужно адресовать профессионалам в Минобороны. На уточняющий вопрос журналистов Песков ответил, что представители военного ведомства "безусловно, доложили" президенту РФ всю информацию о запуске ракеты в КНДР.

В совместном заявлении министерства иностранных дел РФ и Китая, в частности, предлагают КНДР "в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений. "Параллельно с этим противостоящие стороны приступают к переговорам и утверждают общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в целях комплексного урегулирования всех проблем, включая ядерную", - говорится в документе.

Испытания ракеты

КНДР объявила во вторник о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". По его информации, максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, дальность - 933 км. По данным Министерства обороны Японии, ракета пролетела 933 км и упала в 300 км от побережья японской префектуры Акита.

Приказ о запуске ракет лидер КНДР Ким Чен Ын подписал 3 июля. В сообщении агентства ЦТАК на эту тему также отмечается, что ракета способна нести ядерную боеголовку.

В опубликованном во вторник совместном заявлении МИД России и КНР говорится о том, что Москва и Пекин будут в тесной координации продвигать комплексное решение проблем Корейского полуострова, включая ядерную, в целях прочного мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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Ракетные запуски в КНДР
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