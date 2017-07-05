Захарова: Москва искренне хочет, чтобы никто не ставил Сербию перед выбором

Мутко: Дзюба и Кокорин находятся в расширенном списке кандидатов в сборную РоссииСпорт 5 июля, 15:45
Мутко: российские телеканалы могут заплатить за телеправа ЧМ-2018 не больше $40 млнСпорт 5 июля, 15:40
От "Искателей"до "Зубра": пять главных произведений Даниила ГранинаКультура 5 июля, 15:40
Первая парусная регата в Чечне проходит при информподдержке ТАССНовости агентства 5 июля, 15:38
Мутко: работа по созданию инфраструктуры для олимпийских видов спорта продолжитсяСпорт 5 июля, 15:36
Главгосэкспертиза одобрила проект строительства участка ВСМ от Москвы до ВладимираТранспорт 5 июля, 15:33
Мутко: лимит на легионеров в РФПЛ не обязательно будет по схеме "10+15"Спорт 5 июля, 15:32
Мутко: Федерация бокса России имеет хорошие шансы на проведение ЧМ-2019 в СочиСпорт 5 июля, 15:29
На Среднем Урале планируют продолжить восстановление единственного в регионе кремляНовости Урала 5 июля, 15:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Москва не хочет, чтобы кто-то ставил Сербию перед выбором: "или - или". Так в среду сербскому агентству Beta прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявление сербского премьера о том, что Сербия выберет Европейский союз, если будет поставлена перед выбором между связями с Россией и вступлением в ЕС.
"Это суверенное право Сербии. Но мы искренне хотим, чтобы никто не ставил ни Ану [премьер-министра Сербии Ану Брнабич], ни кого бы то ни было перед выбором: или - или. Оптимально быть и с одними, и с другими. Это полезно и безопасно с точки зрения собственных интересов", - заявила Захарова.
4 июля Брнабич в интервью агентству Bloomberg заявила, что Сербия выберет Европейский союз, если будет поставлена перед выбором между связями с Россией и вступлением в ЕС. Отвечая на вопрос агентства, будет ли Белград и далее отказываться от введения санкций в отношении Москвы, она ответила, что не может этого обещать.
Ранее Брнабич отрицала возможность введения антироссийских санкций и выступала за добрые отношения с Россией. Кандидатуру прозападного политика Брнабич на пост премьера предложил президент Сербии Александар Вучич, поручив ей укреплять отношения с Евросоюзом, Россией, Китаем и США. В понедельник, находясь с визитом в Брюсселе, Вучич впервые за все время переговоров о евроинтеграции попросил ускоренного вступления Сербии в Евросоюз.