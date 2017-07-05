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Захарова: Москва искренне хочет, чтобы никто не ставил Сербию перед выбором

Политика
5 июля, 15:24 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 5, июля. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что с точки зрения интересов Сербии оптимально быть и с Россией, и с Евросоюзом

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БЕЛГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Москва не хочет, чтобы кто-то ставил Сербию перед выбором: "или - или". Так в среду сербскому агентству Beta прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявление сербского премьера о том, что Сербия выберет Европейский союз, если будет поставлена перед выбором между связями с Россией и вступлением в ЕС.

"Это суверенное право Сербии. Но мы искренне хотим, чтобы никто не ставил ни Ану [премьер-министра Сербии Ану Брнабич], ни кого бы то ни было перед выбором: или - или. Оптимально быть и с одними, и с другими. Это полезно и безопасно с точки зрения собственных интересов", - заявила Захарова.

4 июля Брнабич в интервью агентству Bloomberg заявила, что Сербия выберет Европейский союз, если будет поставлена перед выбором между связями с Россией и вступлением в ЕС. Отвечая на вопрос агентства, будет ли Белград и далее отказываться от введения санкций в отношении Москвы, она ответила, что не может этого обещать.

Ранее Брнабич отрицала возможность введения антироссийских санкций и выступала за добрые отношения с Россией. Кандидатуру прозападного политика Брнабич на пост премьера предложил президент Сербии Александар Вучич, поручив ей укреплять отношения с Евросоюзом, Россией, Китаем и США. В понедельник, находясь с визитом в Брюсселе, Вучич впервые за все время переговоров о евроинтеграции попросил ускоренного вступления Сербии в Евросоюз.

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Захарова, Мария Владимировна
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