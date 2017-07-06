Песков: Путин и Трамп вряд ли будут обсуждать поставки комплексов Patriot в Польшу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Гамбурге 7 июля вряд ли станут обсуждать тему поставок американских комплексов Patriot в Польшу. "Не думаю (что Путин и Трамп будут обсуждать этот вопрос)", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что первые американские комплексы противоракетной обороны Patriot будут поставлены в страну к 2022 году. "Достижение оперативной готовности ожидается в 2023 году", - указано в тексте декларации, подписанной министерствами обороны Польши и США. Кроме того, Мачеревич сообщил, что "был подписан меморандум, информирующий о том, что правительство США выражает согласие на продажу Польше систем Patriot в самой современной конфигурации с системой управления огнем IBCS и радаром".

Польша планирует закупить восемь комплексов. Мачеревич подчеркнул, что ранее было принято решение о приобретении ракет Homar. По словам министра, "система Patriot позволит эффективно противодействовать системам "Искандер".