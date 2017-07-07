Песков: Меркель встретила Путина на саммите G20 как "радушная хозяйка"

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель встретила Владимира Путина на саммите G20 как "радушная хозяйка". Об этом Песков сообщил журналистам, отвечая на просьбу оценить встречу лидеров двух стран в Гамбурге, где 7 июля начинается саммит "Большой двадцатки".

"Они прекрасно встретились. Меркель радушная хозяйка этого мероприятия, она встретила Путина, и они начали ретрит (встречу в узком составе) вместе с другими главами государств и правительств", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что на этой встрече, где главы делегаций встречаются без помощников, обсуждается тема борьбы с терроризмом. "Реалии сегодняшнего времени диктуют необходимость обсуждения этих тем наряду с профильными вопросами повестки дня", - добавил Песков.