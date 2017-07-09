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Путин встретился с бывшим премьер-министром Японии Ёкирой Мори

Политика
9 июля, 23:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

После ужина с Мори президент также пообщался с его дочерью Ёко Фудзимото

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин после встречи с бывшим премьер-министром Японии Ёкирой Мори проводил его до гостиницы, где пообщался с дочерью Мори Ёко Фудзимото.

После ужина, который проходил в Доме приемов губернатора, Путин и Ёкиро Мори вместе отправились в гостиницу, где остановился экс-премьер Японии. Их встретили члены японской делегации, которые приехали на выставку Иннопром-2017, и дочь бывшего премьера Ёко Фудзимото.

Она поприветствовала Путина и поделилась с ним своими впечатлениями от посещения России.

На вопрос главы РФ, о том, была ли она раньше в России, Фудзимото отметила, что до этой поездки была только в Иркутске. Дочь Мори добавила, что Екатеринбург ей тоже очень понравился, заметив, что хотела бы еще посмотреть Москву и Санкт-Петербург.

Ёко Фудзимото надеется посетить эти города во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. "Мы будем рады вас видеть", - сказал в ответ на ее слова президент России.

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