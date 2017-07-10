Песков: миротворческая миссия на Украину может быть введена с согласия Киева, ДНР и ЛНР

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Миротворческая миссия в Донбасс может быть введена на Украину с согласия противоборствующих сторон, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается размещения каких-то миссий в Донбассе, эта тема поднималась, президент [России Владимир] Путин всегда подчеркивал, что размещение каких-либо миссий возможно только с согласия противоборствующих сторон", - напомнил он.
Песков констатировал, что "в данном случае противоборствующими сторонами являются вооруженные силы Украины, то есть Киев, и представители республик Донбасса - ДНР и ЛНР".
"Поэтому, безусловно, без какого-то контакта взаимного и определения возможности размещения той или иной миссии каким-то образом этот вопрос обсуждать дальше очень тяжело и проблематично", - убежден представитель Кремля.