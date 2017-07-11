Аксенов не исключил новых отставок в правительстве Крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил новых отставок в Совете министров республики. Он об этом он сообщил во вторник журналистам в Симферополе.
"Всегда что-то может произойти. Такое дело <…> (Кадровые) перемены, возможно, еще не все закончены", - сказал он.
Масштабные кадровые изменения в Крыму начались 6-7 июля. Тогда в отставку был отправлен вице-премьер Борис Зимин, на его место назначен Владимир Серов, который будет курировать транспорт, ЖКХ и энергетику.
В отставку с 17 июля будет отправлен министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий, его место займет Вадим Волченко.
Уволены министр топлива и энергетики Светлана Бородулина и министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов. 10 июля стало известно, что министр транспорта Крыма Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева также написали заявления об отставке.
"Органы власти должны работать как единый механизм, должна быть слаженность, должно быть понимание команды, чувство локтя <…> Там, где этого нет, приходится вносить какие-либо корректировки. Уверен, что в новом составе команда будет работать более качественно", - отметил Аксенов, говоря о причинах отставки Царевой и Волкова.