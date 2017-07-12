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ЦИК: выборы 10 сентября пройдут во всех регионах, кроме Ингушетии, Магадана и Петербурга

Политика
12 июля, 10:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

В общей сложности в России пройдут 5,8 тыс. избирательных кампаний и референдумов, сообщила Элла Памфилова

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Выборы и референдумы разного уровня пройдут в единый день голосования 10 сентября во всех регионах России, за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга, всего будет замещаться более 36 тысяч мандатов. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Десятого сентября в единый день голосования будут проходить выборы в 82 регионах (кроме Ингушетии, Санкт-Петербурга и Магаданской области)", - сказала она на заседании комиссии.

Памфилова отметила, что в общей сложности в стране пройдут 5,8 тыс. избирательных кампаний и референдумов, будет замещаться более 36 тысяч выборных должностей и депутатских мандатов.

Довыборы по Брянскому и Кингисеппскому округам

Элла Памфилова добавила, что на дополнительные выборы в Госдуму по Брянскому и Кингисеппскому одномандатным округам выдвинут 21 кандидат. 

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Документы о выдвижении кандидатов партии должны были предоставить в ЦИК не позднее полуночи 10 июля.

"По Брянскому округу 10 кандидатов, выдвинутых от партий, и двое идут как самовыдвиженцы. По Кингисеппскому округу мы сейчас имеем девять кандидатов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

После заверения бумаг Центризбиркомом кандидаты должны подать документы в окружной избирком (их функции выполняют комиссии Ленинградской и Брянской областей) не позднее 20 июля.

Самовыдвиженцы могли предоставлять документы о выдвижении в окружные избиркомы с 15 июня по 9 июля. Подать документы в окружной избирком для регистрации все кандидаты могут с 26 июня до 26 июля. В течение 10 дней комиссии должны принять решение о регистрации или об отказе в регистрации.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 10 сентября в Кингисеппском одномандатном округе (Ленинградская область) и в Брянском одномандатном округе (Брянская область). В Кингисеппском округе на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года победил спикер нижней палаты прошлого созыва Сергей Нарышкин, однако вскоре после выборов он был назначен руководителем Службы внешней разведки. В Брянском округе мандат оказался вакантным после того, как избравшийся там единоросс Владимир Жутенков досрочно сложил полномочия.

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Памфилова, Элла Александровна
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