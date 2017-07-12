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Песков: РФ не будет долго мириться с арестом дипсобственности в США без ответных мер

Политика
12 июля, 14:15 UTC+3

Москва рассчитывает, что Вашингтон продемонстрирует политическую волю, чтобы решить проблему с арестом российской дипсобственности, отметил пресс-секретарь президента РФ

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что терпение Москвы в вопросе с арестом дипсобственности РФ в США на исходе.

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"Конкретного тайм-лайна нет, есть понимание, что действительно терпение на исходе, потому что ситуация беспрецедентная - и с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, и с точки зрения международного права", - ответил представитель Кремля на вопрос, как долго Россия не будет принимать ответных мер на арест ее дипсобственности в США.

Он подчеркнул, что "Россия не может долго с этим мириться, не оставив без взаимности".

Москва рассчитывает, что Вашингтон продемонстрирует политическую волю, чтобы решить проблему с арестом российской дипсобственности.

"Безусловно, мы рассчитываем на то, что какая-то политическая воля будет все-таки продемонстрирована со стороны наших коллег в США с тем, чтобы исправить допущенные нарушения международного права", - заявил Песков.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
США Россия
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