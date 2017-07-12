Песков: РФ не будет долго мириться с арестом дипсобственности в США без ответных мер

Ночь кино: выберите фильмы, которые буду показывать в кинотеатрахКультура 12 июля, 14:23
"Швабе" показывает высокоточные спутниковые приборы на ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 12 июля, 14:19
Кобылянский: состав клубов КХЛ на сезон-2018/19 станет известен в мартеСпорт 12 июля, 14:14
Песков: позиция Кремля о судьбе договора с Татарстаном будет сформулированаПолитика 12 июля, 14:10
Кремль считает санкции против "Лаборатории Касперского" политизированнымиПолитика 12 июля, 14:08
Эксперты обсудили результаты двухлетней работы Свободного порта ВладивостокНовости партнеров 12 июля, 13:59
Аэропорты Кубани планируют до конца года увеличить пассажиропоток на 5%Транспорт 12 июля, 13:58
Газзаев: РФ делает все, чтобы матчи ЧМ-2018 прошли в безопасной обстановкеСпорт 12 июля, 13:56
IAAF прислала визовое приглашение на ЧМ тренеру легкоатлетки Ласицкене ГабрилянуСпорт 12 июля, 13:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что терпение Москвы в вопросе с арестом дипсобственности РФ в США на исходе.
"Конкретного тайм-лайна нет, есть понимание, что действительно терпение на исходе, потому что ситуация беспрецедентная - и с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, и с точки зрения международного права", - ответил представитель Кремля на вопрос, как долго Россия не будет принимать ответных мер на арест ее дипсобственности в США.
Он подчеркнул, что "Россия не может долго с этим мириться, не оставив без взаимности".
Москва рассчитывает, что Вашингтон продемонстрирует политическую волю, чтобы решить проблему с арестом российской дипсобственности.
"Безусловно, мы рассчитываем на то, что какая-то политическая воля будет все-таки продемонстрирована со стороны наших коллег в США с тем, чтобы исправить допущенные нарушения международного права", - заявил Песков.