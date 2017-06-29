Захарова назвала ложью сообщения о "следах разведоборудования" на дипсобственности РФ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью сообщения американских СМИ о том, что на объектах российской дипсобственности в США "демонтированы разведывательные антенны". Об этом она заявила в четверг на еженедельном брифинге.

"Ряд американских СМИ, начиная с The Washington Post, сообщили, что на отобранных объектах, принадлежащих Российской Федерации, в Вашингтоне и Нью-Йорке якобы обнаружены "следы демонтажа антенн, компьютеров и прочего разведывательного оборудования", при этом делаются ссылки на сотрудников ФБР, которые проводили там обыск, - сказала она. - Про оборудование - это снова шпиономания, это чистой воды вранье. К сожалению, на этот уровень все больше скатываются даже центральные американские издания".

Российский дипломат подробнее остановилась на том, что американские СМИ ссылаются на полученную от агентов спецслужб США информацию. "Насчет агентов ФБР - очень интересно, здесь есть два варианта, - сказала Захарова. - Первый - либо все эти издания опять врут, никаких агентов не было и все это собственность средств массовой информации США. Второй вариант - что агенты там действительно были, и тогда это настоящий сеанс саморазоблачения".

По ее словам, тот факт, что представители американских спецслужб не выступили с опровержением сообщений СМИ, может свидетельствовать о том, что ФБР действительно проводила незаконные мероприятия на российских объектах недвижимости, обладающих дипломатической неприкосновенностью. "Раз данная информация не была опровергнута представителями силовых структур в Вашингтоне, получается, что спецслужбы США все-таки действительно находятся на наших объектах, то есть на территории Российской Федерации, на объектах, которые являются собственностью России и всегда пользовались дипломатической неприкосновенностью, - подчеркнула Захарова. - Это является грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года".

Ответные меры

Захарова также сказала, что Россия призывает США вернуть российскую дипсобственность, иначе у Москвы остается право на зеркальный ответ.

"Госдепартамент ответил отказом на 15 российских нот с просьбой хотя бы разрешить разовое посещение эксплуатационными бригадами для проверки состояния построек и систем жизнеобеспечения", - отметила дипломат. "Такое отношение означает, что вся ответственность за любой ущерб, который будет причинен изъятой российской дипломатической собственности, полностью лежит на властях США, о чем мы им неоднократно говорили", - сказала Захарова.

"Как предполагается, что мы штурмом будем брать свою собственность, если там что-то начнет происходить - пожар или обрушение конструкций? Это наши объекты, за них были заплачены деньги, на них есть все документы, - обратила внимание официальный представитель российского дипведомства. - Много лет, даже в период холодной войны, никогда не было никаких вопросов со стороны какой-либо администрации или спецслужб относительно правообладания и вообще всех прав нашей страны в отношении этих объектов".

"Мы также сказали американским коллегам, что единственная возможность развеять подозрения в некой подготовке антироссийской провокации с мнимым разведывательным оборудованием - просто пропустить нас на объекты, чтобы убедиться в отсутствии там каких-либо изменений, а лучше всего - просто незамедлительно вернуть нашу собственность, - подчеркнула Захарова. - Иначе за нами остается право на зеркальный ответ в отношении американского имущества в РФ". "Еще раз хотела бы подтвердить - ответные меры находятся в стадии разработки", - заявила дипломат.

Доступ к дипсобственности

Также Захарова сказала, что представители американских властей получили доступ к российской дипломатической собственности в США.

"Либо СМИ врут об официальной информации от США о возвращении дипсобственности РФ, либо это плод их фантазии. Но тогда надо, чтобы представители силовых структур это опровергли", - сказала она. "По ряду косвенных признаков мы понимаем, что доступ на объекты имеется, но не у российских дипломатов, а у кого-то на территории США, - указала дипломат. - У нас есть информация, что доступ на российскую дипломатическую собственность на территории США все-таки осуществлялся".

"Наши объекты являются практически оккупированными, - подчеркнула Захарова. - Видимо, когда не удалось оккупировать Уолл-стрит, решили оккупировать российскую недвижимость в США".

"Не исключаем, что за то время, когда доступ российским дипломатам был заблокирован на территорию двух объектов в Нью-Йорке и Вашингтоне, там хозяйничали те самые мистеры Смиты, которые могли там создать любые инсценировки, в том числе оставить следы демонтажа. Демонтировать там было нечего", - заявила она.

В конце декабря 2016 года прежняя администрация США, возглавляемая президентом Бараком Обамой, ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и Генерального консульства в Сан-Франциско, закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был закрыт 30 декабря. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США обвиняют Россию.