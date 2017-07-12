МИД РФ считает решение ЕСПЧ по делу о пропаганде гомосексуализма в России политизированным

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. МИД РФ считает постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу "Баев, Киселев, Алексеев против России" примером политизированного рассмотрения жалоб против РФ.

"Считаем, что постановление ЕСПЧ по делу "Баев, Киселев, Алексеев против России" является еще одним примером политизированного подхода к рассмотрению жалоб против нашей страны в нарушение принципов субсидиарной, то есть вспомогательной, роли ЕСПЧ и свободы усмотрения государств-участников в вопросах применения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в опубликованном в среду сообщении дипведомства.

ЕСПЧ не попытался найти баланс между свободой выражения мнения и правом на уважение частной жизни несовершеннолетних и не принял во внимание право родителей воспитывать своих детей в соответствии с их религиозными и философскими убеждениями, считают в министерстве.

Принятые в РФ законы, касающиеся запрета пропаганды среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений, не предусматривают общего запрета или порицания соответствующих отношений. "Данные нормативные акты направлены исключительно на защиту нравственности и духовного развития детей, не содержат признаков дискриминации и по своему смыслу не допускают избыточных действий органов власти", - отметили в ведомстве.

В МИД напомнили, что постановление ЕСПЧ по делу "Баев и другие против России", по которому суд удовлетворил жалобу заявителей на запрет публичных высказываний относительно идентичности, прав и социального статуса сексуальных меньшинств, не является окончательным и будет обжаловано Россией в Большой палате ЕСПЧ, о чем ранее заявляло Министерство юстиции РФ.