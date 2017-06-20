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В Совфеде раскритиковали решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма

Политика
20 июня, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Сенатор Елена Мизулина, в частности, заявила, что ее решение ЕСПЧ не удивляет, "учитывая отношение Европы к этой теме в частности и к желанию насолить России любыми способами в общем"

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма может рассматриваться как попытка вмешательства во внутренние дела России. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Действующее законодательство соответствует общественной нравственности, сложившейся в российском обществе. Поскольку законодательное разрешение общественного запроса относится к полномочиям национального законодателя, европейским органам следовало бы воздержаться от вмешательства во внутренние дела государства", - сказал сенатор журналистам.

Клишас также полагает, что Министерство юстиции РФ должно обратиться в Конституционный суд с запросом о возможности исполнения постановления ЕСПЧ. Парламентарий отметил, что исполнение решения Европейского суда может привести к нарушению статьи 29 Конституции РФ, устанавливающей запрет на пропаганду или агитацию, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, и противоречит ее статье 17, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

В свою очередь, первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина сказала журналистам, что ее решение ЕСПЧ не удивляет, "учитывая отношение Европы к этой теме в частности и к желанию насолить России любыми способами в общем".

Сенатор подчеркнула, что в законе о запрете пропаганды гомосексуализма в РФ нет ничего дискриминационного. "Наоборот, он защищает детей от той информации, к которой они в силу возраста не готовы, не могут критично ее воспринять. Министерство юстиции уже объявило о намерении обжаловать решение ЕСПЧ. Я считаю эту позицию правильной", - заключила парламентарий.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ счел соответствующий закон РФ нарушающими положения статей 10 и 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд признал, что, "хотя соответствующие законы направлены в первую очередь на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены, и их применение носило произвольный характер".

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