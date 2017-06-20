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Миронов раскритиковал решение ЕСПЧ по закону РФ о запрете пропаганды гомосексуализма

Политика
20 июня, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Лидер "Справедливой России" обратил внимание, что в РФ "есть свои традиции, есть своя история прошлых лет"

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов подверг критике решение Европейского суда по правам человека, признавшего дискриминационным российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма.

"Отношусь к этому (решению) соответственно. Они нам не указ", - заявил Миронов во вторник на брифинге журналистам.

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Ранее сообщалось, что ЕСПЧ счел соответствующий закон РФ нарушающими положения статей 10 и 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд признал, что, "хотя соответствующие законы направлены в первую очередь на защиту несовершеннолетних, пределы этих законов не были четко определены, и их применение носило произвольный характер".

Миронов обратил внимание, что в России "есть свои традиции, есть своя история прошлых лет". "Какие-то рекомендации или оценки никак не должны влиять на то, чтобы нашим детям навязывалась та или иная идеология в такой чувствительной сфере. Каждый волен распоряжаться собой, своими отношениями. Но нельзя это пропагандировать или навязывать", - заключил он.

Нормы закона

В 2013 году в России был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Согласно документу, не допускается "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выразившаяся в распространении информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок". В случае нарушения запрета предусматривается штраф для граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей с возможностью административного приостановления деятельности до 90 суток.

Если пропаганда среди детей и подростков велась с использованием СМИ или интернета, штраф возрастает до 50-100 тыс. рублей для простых граждан, до 100-200 тыс. рублей для должностных лиц, до 1 млн рублей для юридических лиц.

Установлена также ответственность для иностранцев, уличенных в навязывании нетрадиционных семейных ценностей российским детям. В этом случае действуют штрафные санкции в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей с одновременной возможностью административного ареста на 15 суток и последующим выдворением за пределы РФ. Если правонарушение совершалось с использованием СМИ или интернета, сумма штрафа составляет 50-100 тыс. рублей.

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