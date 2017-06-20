Лавров: в России нет никаких преследований ЛГБТ за их ориентацию

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Представители ЛГБТ в России не подвергаются никаким преследованиям. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.
"У нас нет никакого преследования за ту или иную ориентацию в той или иной области, включая ориентацию в сфере ЛГБТ", - сказал он.