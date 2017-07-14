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Косачев: отказ Макрона требовать ухода Асада говорит о планах вновь стать ключевым игроком

Политика
14 июля, 7:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что условие об уходе сирийского лидера с самого начала было предлогом для уклонения от сотрудничества

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отказе от требования отставки сирийского лидера Башара Асада говорит о стремлении Парижа вернуться в мировую политику в качестве ключевого игрока, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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Макрон: смещение Асада больше не является приоритетом в поиске решения по Сирии

В четверг Макрон после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Париже заявил, что Франция больше не намерена настаивать на отставке Асада, чьи представители должны участвовать в дискуссиях о будущем Сирии.

"Это заявление подтверждает, во-первых, что и сам Макрон, и Франция в его лице предполагают вернуться в мировую политику в качестве ключевых игроков. И что, во-вторых, условие о непременном уходе сирийского лидера в качестве предпосылки для сотрудничества с самого начала было предлогом для уклонения от оного и причиной для, можно сказать, громкого бездействия. То есть когда было много информационного шума вокруг действий того же Дамаска, России или Ирана, но никаких собственных активных шагов со стороны Франции ли, или ее союзников по НАТО", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Парламентарий также поддержал предложение Франции и США создать международную контактную группу, которая займется выработкой решений по послевоенному будущему Сирии. По оценке Косачева, этот орган может оказаться "вполне дееспособным форматом для сотрудничества при двух важных условиях: что он не подрывает переговорные процессы в Женеве и Астане и что все это всерьез".

"Россия, уверен, готова к рассмотрению любых конструктивных идей, когда они не оговариваются предварительными условиями, подрывающими политический процесс в суверенной стране и решающими за ее народ, кому именно им править", - подчеркнул сенатор.

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Персоны
Асад, Башар Хафез Макрон, Эмманюэль Косачев, Константин Иосифович
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