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Лавров: РФ осуществляет не поддержку Асада, а предотвращает повторение судьбы Ирака

Политика
13 июля, 18:26 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 13, июля. /ТАСС

Глава МИД РФ подчеркнул, что на сирийском векторе российская политика опирается на нормы международного права и решения СБ ООН

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БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Россия занимается не поддержкой президента Сирии Башара Асада, а предотвращает в арабской республике то, что произошло с Ираком. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на площадке германского Фонда имени Курта Кербера.

"Что касается Асада, то мы его не поддерживаем, мы просто категорически не хотим повторять то, что произошло в Ираке, когда почти у всех на Западе было желание ликвидировать "этого диктатора" [Саддама Хусейна], - сказал Лавров, отметив, что во время кампании против Хусейна "Германия была в стороне и Франция была в стороне". - Я боюсь, как бы страну не ликвидировали вместе с ним, там сейчас очень непростые процессы. В Ливии просто государственность была подорвана, и тоже потому что хотели ликвидировать Муаммара Каддафи".

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Лавров подчеркнул, что на сирийском векторе российская внешняя политика опирается на нормы международного права и решения СБ ООН. "Мы привержены резолюциям СБ ООН, в случае с Сирией там записано черным по белому, что судьбу Сирии может решить только сирийский народ, - сказал министр. - За это голосовали все, и этот проект готовился в рамках Международной группы поддержки Сирии, где Германия является полноправным членом. Потом его одобрил Совет Безопасности ООН".

Глава МИД РФ отметил присутствие в зале известного немецкого дипломата Вольфганга Ишингера, который в недавнем интервью назвал российскую внешнюю политику "катастрофой". "Интересно, как он охарактеризует политику тех, кто устраивал "Большой Ближний Восток" в Ираке, Сирии, Ливии, Йемене. Наверное, там - триумфы?" - задал он риторический вопрос. "Мы не гонимся за похвалами, но мы вполне можем объяснить, ради чего мы делаем те или иные внешнеполитические вещи", - сказал Лавров в заключение.

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