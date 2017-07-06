ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Россия запросила США об их идеях по бесполетным зонам в Сирии, ответ пока не получен. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"То, что госсекретарь США говорил вчера (5 июля), как я понимаю, это было заготовленное выступление. Мы не были предупреждены, что это посвящено может быть даже реакции на наши соображения к встрече в Гамбурге президентов, - сказал он. - Мы уже запросили, пока не получили ответа. Вопрос о том, какие бесполетные зоны подразумеваются, потому что никогда о них речи не шло".

Лавров добавил, что Москва передала Вашингтону свои соображения по Сирии, ждет реакции.

"Мы наши предложения к первому контакту президентов России и США передавали госсекретарю США Рексу Тиллерсону еще до того, как он приезжал в Москву в апреле. Потому что на встрече с ним в Бонне в феврале он сам высказал идею о том, что надо заранее готовиться к контакту президентов, - обратил внимание министр. - Мы свои соображения передали, ожидаем реакции".

"Но уверен, что нацеленность этого заявления, при всех возникающих вопросах по той или иной формулировке, на взаимодействие России и США - это шаг в правильном направлении, - отметил глава МИД РФ. - Важно только, чтобы движение в направлении урегулирования сирийского кризиса было взаимным и никто не пытался делать вид, что от него ничего не зависит".

На вопрос, какие акценты будут расставлены на российско-американском саммите в Гамбурге, Лавров ответил: "Это дело президентов".

Как заявил 6 июля госсекретарь Рекс Тиллерсон, США готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией бесполетных зон в Сирии и других механизмов для обеспечения стабильности.

Первоочередные задачи

Глава МИД РФ также заявил, что является ликвидация запрещенных в РФ террористических группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра".

"По Сирии обменялись мнениями, подробно и долго говорили. Первоочередная задача - ликвидация ИГИЛ (прежняя аббревиатура "Исламского государства"), "Джебхат ан-Нусры" и других террористических группировок, которые в качестве таковых определены в решениях СБ ООН", - отметил министр.

О химическом оружии

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Москва и Париж выступают за полное уничтожение химического оружия в Сирии в соответствии с ранее взятыми странами обязательствами.

Ле Дриан отметил, что одна из главных задач - это борьба с терроризмом. "В Сирии мы сталкиваемся с единым врагом - терроризмом, где мы ставим одну и ту же цель - мир", - заявил министр. "Это вопросы национальной безопасности для Франции и России", - отметил Ле Дриан.

"Мы имеем некоторые расхождения по некоторым вопросам, мы их признаем, но в таких вопросах как использование химического оружия наши обе страны решительно этому противятся, и мы выступаем за полное уничтожение всех складов химического оружия в соответствии со взятыми на себя ранее обязательствами", - заявил глава МИД Франции.

Он отметил, что рад продолжить диалог с Россией, начало которого было положено 20 июня в Москве. "У нас завязался диалог с целью продвинуться по урегулированию ряда международных кризисов", - отметил он. "Мы хотели бы, чтобы диалог с Россией быстро перешел бы в конкретные действия, чтобы закрепить международные меры и стабильность, - сказал Ле Дриан. - Именно благодаря совместными действиям мы можем бороться с угрозами".