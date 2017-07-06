МИД РФ: террористы готовят провокации с химоружием в Сирии для обоснования ударов США

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сирийские террористы готовят провокации с применением химического оружия в Восточной Гуте для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющейся информации, сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил", - сказала она.

"Акции с большой долей вероятности будут проведены в недоступном для властей Сирии населенном пункте, одним из которых является оппозиционный анклав в Восточной Гуте, куда ранее доставлялись химические отравляющие вещества, - указала дипломат. - В частности, известно о наличии у базирующихся в Восточной Гуте боевиков группировок "Джейш аль-Ислам" и "Фейлак ар-Рахман" нескольких ракет с химическими отравляющими веществами массой порядка 150 кг каждая".

Захарова добавила, что "подобные провокации не исключены и на юге страны, в зонах действия вооруженных группировок, подконтрольных Саудовской Аравии, Иордании и Израилю, а также на востоке Сирии".

По словам официального представителя МИД России, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) "перебрасывает из города Ракка в подконтрольные районы провинции Дейр-эз-Зор мастерские и оборудование по производству боеприпасов, в том числе снаряженных отравляющими химическими веществами".

"Учитывая неоднократные заявления возглавляемой США коалиции, что она полностью блокировала город Ракка, напрашивается мысль о том, что вывоз такой габаритной техники практически из-под носа сил коалиции может свидетельствовать как минимум о выборочном нежелании видеть факты, - отметила Захарова. - А как максимум, я думаю, с большой долей вероятности можно говорить даже о пособничестве боевикам. Не исключаем, что среди этих боевиков есть и террористы".

Ситуация в Алеппо

Захарова также заявила, что территория провинции Алеппо полностью очищена от ИГ в результате операции правительственных войск Сирии при поддержке ВКС РФ в районе Ханасера.

"Правительственные силы в результате успешной операции к востоку от населенного пункта Ханасер сначала полностью блокировали игиловцев, а затем зачистили ханасерский котел, выдавив террористов на открытую пустынную местность под удары ВКС РФ и ВВС Сирии. Территория провинции Алеппо полностью очищена от ИГ, освобождено порядка 1,5 тыс. кв. км", - сказала она.

Захарова также отметила действия сирийской армии против террористов в Восточной Гуте и пригороде столицы, Джубаре. По ее словам, серия ударов в этом районе в минувшие выходные была нанесена в ответ на непрекращающиеся минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска.

Переговоры в Астане

Официальный представитель МИД РФ также сообщила, что российские власти удовлетворены ходом астанинского процесса по Сирии, завершившийся в среду раунд переговоров позволил сделать еще один шаг по согласованию зон деэскалации.

"В последние два месяца шла кропотливая работа представителей РФ, Турции и Ирана по согласованию зон деэскалации, выработке механизмов их функционирования и контроля. В этом контексте пятая международная встреча высокого уровня, которая вчера завершилась в Астане, позволила сделать еще один шаг в этом направлении", - сказала она.

"В Москве удовлетворены ходом астанинского процесса", - добавила Захарова.

Переговоры в Женеве

Кроме того, по словам Захаровой, российские власти надеются, что сирийская оппозиция будет конструктивно участвовать в переговорах с правительством республики на открывающемся 10 июля женевском раунде.

"Как известно, очередной раунд переговоров спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии господин де Мистура планирует созвать 10 июля. Надеемся, что все здоровые силы среди оппозиции, которые стремятся не на словах, а на деле способствовать восстановлению мира и порядка в Сирии, ее обновлению, будут конструктивно участвовать в переговорах с делегацией сирийского правительства", - сказала она.

"Мы призываем международных и региональных партнеров оказать поддержку сторонам в поисках компромиссных решений по выходу из тупика силового противостояния", - добавила Захарова.

Расследование инцидента в Хан-Шейхуне

Официальный представитель российского дипведомства подчеркнула, что Россия продолжит добиваться беспристрастного и тщательного расследования инцидента с предполагаемым применением химоружия в Хан-Шейхуне.

"На месте трагедии так никто до сих пор и не был. Ни миссия ОЗХО, ни совместный механизм ОЗХО - ООН по расследованию подобных случаев. Случай беспрецедентный", - подчеркнула дипломат.

"Те международные структуры, которые должны были это сделать именно для установления истины, чтобы не допустить никаких спекуляций на эту тему, на месте так и не побывали. Все еще упорно отказываются они посетить авиабазу Шайрат, которую продолжают совершенно безосновательно ассоциировать с мнимым применением сирийскими ВВС химического оружия", - заявила Захарова.

"Такое положение дел российскую сторону не устраивает. Будем продолжать последовательно добиваться самого тщательного с профессиональной точки зрения и беспристрастного в политическом отношении расследования как химического инцидента в Хан-Шейхуне, так и других непрекращающихся химических провокаций против законных властей Сирии", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Инцидент в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. В Вашингтоне обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс.