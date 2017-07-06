Зоны деэскалации в Сирии останутся без границ до августа

АСТАНА, 5 июля. /ТАСС/. Юбилейный пятый раунд переговоров по Сирии в Астане 4-5 июля не удалось отметить подписанием какого-либо документа по зонам деэскалации. Однако процесс не остановился, территории снижения напряженности должны обрести свои границы в августе.

В совместном итоговом заявлении Россия, Турция и Иран официально закрепили создание рабочей группы, которая наделяется всеми полномочиями по деэскалации. Первое ее заседание пройдет 1-2 августа в Иране, международная встреча на высоком уровне - на последней неделе лета в столице Казахстана. "Стороны выражают свою удовлетворенность прогрессом в определении границ зон деэскалации и поручили совместной рабочей группе доработать все операционные и технические условия во всех зонах деэскалации", - говорится в заявлении.

Пока без подписи

4 июля глава российской делегации, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев допустил возможность подписания документа по отдельным зонам деэскалации. Если по районам Идлиба и юга Сирии в плане линий соприкосновения и контроля на данных территориях были очевидные расхождения, то по второй и третьей зоне - Хомсу и Восточной Гуте документальное оформление казалось вполне возможным.

По словам Лаврентьева, военные стран-гарантов достигли 100-процентного совпадения по границам Хомса и Восточной Гуты. "Более того, эти документы на рабочем экспертном уровне подписаны, фактически готовы к утверждению на более высоком уровне", - добавил спецпредставитель.

Глава сирийской делегации, постпред страны при ООН Башар Джаафари обвинил в сложившейся ситуации Турцию и оппозицию. "Я не хочу называть этот незначительный результат на переговорах провальным. В отличие от позитивного настроя, который приняли все стороны, турецкая политика проявила себя негативно касательно астанинского процесса, - сказал он. - Это и отразилось на итогах встречи, незначительном результате".

На пресс-конференции Александр Лаврентьев дипломатично пояснил, что Турция запросила дополнительное время на согласование. "Решение отложить подписание документа о создании зон деэскалации в районах Идлиба, Хомса и Восточной Гуты - временное явление", - данные слова дипломата прозвучали как сигнал партнерам.

По поводу так называемой южной зоны деэскалации спецпредставитель отметил, что без участия Иордании и США ее быть не может, учитывая влияние этих стран на оппозиционные группировки.

Сложноподчиненные документы

В проработке также остаются семь документов, связанных с процессом деэскалации.

"Это документ о создании координационного центра по мониторингу ситуации в зонах деэскалации, это мандат на развертывание сил контроля, правила использования ими военной силы, - пояснил Лаврентьев. - Все документы практически согласованы, но нуждаются в дальнейшей доработке".

В зависимости от утверждения на бумаге и на "земле" границ районов снижения напряженности находятся документы об обмене удерживаемыми лицами, разминировании объектов исторического наследия.

Контингент СНГ

Российский представитель на брифинге фактически подтвердил информацию о предложении Казахстану и Киргизии отправить свои контингенты на линии соприкосновения для мониторинга обстановки. "Мы обратились ко всем странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос о возможности направления страной в разумных пределах контингента для совместного участия в мониторинге за ситуацией, - сказал он. - Мы никому не навязываем".

Изначально предполагается, что вести контроль в буферных зонах будут подразделения российской военной полиции, оснащенные для самообороны лишь легким оружием.

Оппозиция опасается провокаций

Делегация РФ и представители вооруженной сирийской оппозиции, по предварительным данным, провели только одну встречу за раунд. Судя по подробностям беседы, оппозиция обеспокоена провокациями террористов в зонах деэскалации.

"Иногда получается, что на контролируемые умеренной оппозицией территории временно заходят подразделения "Джебхат ан-Нусры" (террористическая группировка, запрещенная в РФ - прим. ТАСС) и начинают обстреливать из тяжелых вооружений позиции правительственных войск. Те естественно отвечают, - рассказал Лаврентьев. - После этого идут обвинения в адрес правительственных войск. В значительном количестве фиксируемых нами эпизодов речь может идти исключительно о провокациях".

Не обходится и без регионального фактора: кризис в отношениях между Катаром и странами Персидского залива может привести к радикализации оппозиционных группировок. "Кто-то уходит от одних спонсоров и примыкает к другим, более радикальным", - указал российский дипломат.

Де Мистура результатом не разочарован

Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура был очень осторожен в формулировках по поводу результата переговоров. "Я верю: то, что мы достигли в Астане, - это некоторый прогресс, это не разочарование для нас", - сказал он, призвав и от женевского раунда не ждать многого.

"Я верю, что эта встреча - возможность взаимно поддержать женевский процесс. И Женева поддерживает Астану, потому что без политического процесса даже деэскалация не может быть устойчивой", - заявил де Мистура.

Глава российской делегации особо подчеркнул, что астанинский процесс является составной частью "усилий международного сообщества в вариантах мирного решения". "Мы надеемся, что наши усилия будут способствовать созданию прочной основы для поиска политического урегулирования", - заявил Александр Лаврентьев.

Спецпредставитель президента допустил возможность созыва новой встречи раньше конца августа, если созреют условия.