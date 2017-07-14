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Захарова: в Сирии продолжается работа по созданию зон деэскалации в трех районах

Политика
14 июля, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Обстановка в Идлибе, районах севернее Хомса и Восточной Гуте оценивается как стабильная, сообщила официальный представитель МИД РФ

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Работа по созданию зон деэскалации в Идлибе и еще трех районах в настоящий момент продолжается. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Прекращение огня на юго-западе Сирии имеет первостепенное значение, - отметила она. - Создание зон деэскалации на юго-западе Сирии должно стать примером для других зон: в провинции Идлиб, в районах севернее Хомса, Восточной Гуте. Работа над механизмами их функционирования и контроля продолжается в настоящий момент. Обстановка в оговоренных зонах оценивается как стабильная".

В ходе переговоров в Астане 3-4 мая делегации России, Ирана и Турции договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии - в провинции Идлиб и некоторых частях соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, районе к северу от города Хомс, а также Восточной Гуте и южных провинциях Дераа и Эль-Кунейтра. В соответствии с соглашением, в этих районах с 6 мая введен запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

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