Захарова: в Сирии продолжается работа по созданию зон деэскалации в трех районах

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Работа по созданию зон деэскалации в Идлибе и еще трех районах в настоящий момент продолжается. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прекращение огня на юго-западе Сирии имеет первостепенное значение, - отметила она. - Создание зон деэскалации на юго-западе Сирии должно стать примером для других зон: в провинции Идлиб, в районах севернее Хомса, Восточной Гуте. Работа над механизмами их функционирования и контроля продолжается в настоящий момент. Обстановка в оговоренных зонах оценивается как стабильная".

В ходе переговоров в Астане 3-4 мая делегации России, Ирана и Турции договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии - в провинции Идлиб и некоторых частях соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, районе к северу от города Хомс, а также Восточной Гуте и южных провинциях Дераа и Эль-Кунейтра. В соответствии с соглашением, в этих районах с 6 мая введен запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.