Путин считает важным качеством Трампа умение слушать собеседника

ГУБКИН (Белгородская область), 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трампа является открытым человеком, который умеет слушать и реагировать на аргументы оппонента, считает президент РФ Владимир Путин.

"Точно могу сказать, и я уже, по-моему, на пресс-конференции об этом говорил в Германии, он достаточно открытый человек и сильно отличается от телевизионной картинки, от образа, который он сам создавал о себе в ходе избирательной кампании", - сказал он на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, отвечая на вопрос о своих впечатлениях от недавнее встречи с президентом США как о человеке.

Путин заявил, что в этом нет ничего удивительного, потому что "избирательная кампания - это не то, по чему судят о человеке, это все-таки особое состояние души и поведение". "Но на что бы я дополнительно обратил внимание, и чем бы я мог с вами поделиться, что меня удивило немножко, и чего я от него не ожидал, и что я считаю очень важным для человека, который занимается общественной деятельностью и политикой, - он умеет слушать", - сказал президент РФ.

Он пояснил, что его разговор с американским коллегой складывался таким образом, что оба лидера внимательно выслушивали идеи и предложения друг друга. "Не знаю, как у него с другими собеседниками, но у нас - и я его слушал внимательно, когда он формулировал свои идеи, предложения по развитию сотрудничества, но и он, что бывает не всегда, но для человека, который работает с людьми, это чрезвычайно важно - уметь слушать и живо реагировать, коммуницировать", - сказал .Путин. "Вы знаете... есть такие люди, которые толкуют сами по себе, им что-то говоришь, и это как такой фон. Вроде как сказал, а он или она, не слыша, свое (говорят) "лепят горбатого", как у нас в народе говорят", - продолжил глава российского государства.

По словам Путина, Трамп не такой человек. "Он реагирует на собеседника, на аргументы, дискутирует, даже если ему что-то не нравится, и он с чем-то не согласен, задает какие-то вопросы, реагирует на аргументы собеседника. Это важно, и я считаю, что это положительно", - сказал Путин.

"Если у нас такой диалог будет идти, то в этом смысле, как вы сказали, в человеческом, есть шанс надеяться на то, что этот диалог будет развиваться дальше", - подытожил Путин.

Вместе с тем, перед началом ответа, он в шутливой форме обратил внимание на то, что кроме него и сотрудников предприятия в зале присутствуют представители прессы. "Если бы прессы не было, я бы вам поподробнее рассказал", - с улыбкой отметил он.