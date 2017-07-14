Один из задержанных в Гамбурге россиян отказался от общения с дипломатами РФ

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БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Российские дипломаты встретились с одним из арестованных в Гамбурге граждан РФ, второй задержанный от общения отказался. Об этом сообщил в пятницу пресс-атташе посольства РФ в ФРГ Денис Микерин.
"Сотрудники Генконсульства России в Гамбурге посетили места содержания под стражей двух совершеннолетних россиян, задержанных в Гамбурге по подозрению в участии в беспорядках в ходе саммита "Большой двадцатки". На сегодняшний день мы можем подтвердить наличие у них российского гражданства. На консульском учете они не состояли", - сказал он.
"С одним из задержанных у сотрудников ГК состоялся личный контакт. На самочувствие и условия содержания под стражей он не жалуется. Его интересы будет представлять немецкий адвокат, - отметил Микерин. - Второй задержанный от общения с дипломатами отказался, что существенно ограничивает их юридические возможности по получению более подробной информации о ходе разбирательства его дела, равно как и оказания ему возможной правовой помощи".
Двое россиян 1986 и 1996 года рождения были задержаны в Гамбурге во время беспорядков, сопровождавших саммит "Большой двадцатки" (прошел 7-8 июля), 10 июля они были помещены под арест на время следствия. По данным прокуратуры ганзейского города, молодые люди обвиняются в нанесении и попытке нанесения тяжких телесных повреждений и в противодействии полиции. Согласно уголовному кодексу ФРГ, по этим статьям им может грозить от шести месяцев до 10 лет лишения свободы.