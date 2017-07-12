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Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург на G20 "перевернули" двое россиян

Политика
12 июля, 15:33 UTC+3

Ранее в прокуратуре Гамбурга сообщили, что в ходе акций протестов в дни проведения G20 арестовали двух россиян

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова не удивится, если Запад заявит, что Гамбург во время саммита "Большой двадцати" перевернули двое россиян. Так российский дипломат прокомментировала арест в Гамбурге двух граждан РФ в ходе массовых беспорядков в дни проведения G20.

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"Сейчас нам расскажут, что Гамбург перевернули двое россиян, - написала Захарова в среду на своей официальной странице в социальной сети Facebook. - Потом подумают и добавят, что сделали они это по распоряжению Кремля".

"Открываю агентство новостей и предсказаний "Хрустальный шар", - с иронией добавила дипломат.

Ранее прокуратура Гамбурга заявила, что среди задержанных во время акций протестов, связанных с проведением саммита "Большой двадцатки" есть граждане семи иностранных государств, в том числе России. Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Германии, германские власти не уведомляли об этом российские диппредставительства в стране. 

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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