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Зампостреда РФ: в СБ ООН признали, что в обсуждении сирийской темы появился позитив

Политика
15 июля, 1:26 UTC+3 ООН ООН 15, июля. /ТАСС

Владимир Сафронков подчеркнул, что в Женеве была отмечена "роль процесса в Астане, роль достигнутых договоренностей РФ, США и Иордании в Аммане"

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© Xu Jinquan/Pool Photo via AP

ООН, 15 июля. /ТАСС/. Закрытая встреча Совета Безопасности ООН по Сирии прошла конструктивно, и все ее участники признали, что вокруг сирийской проблематики формируется "позитивная атмосфера". Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Владимир Сафронков по итогам совещания Совбеза.

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По словам Сафронкова, консультации "прошли в конструктивной атмосфере". "Все признали, что вокруг сирийской проблемы формируется и активизируется позитивная атмосфера, рабочая инфраструктура. В этой связи высоко отмечалась роль процесса в Астане, роль достигнутых договоренностей РФ, США и Иордании в Аммане плюс женевские переговоры. Все это уже имеет позитивное влияние на региональные реалии в Сирии с точки зрения прежде всего прекращения боевых действий", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура, выступавший на встрече СБ по видеосвязи из Женевы, "подавал ситуацию в совершено правильном ракурсе". "Он сказал, что приоритет в Сирии - это борьба с терроризмом. Когда успехи на этом фронте будут достигнуты, разумеется, откроется перспектива для продвижения в решении других вопросов", - отметил Сафронков. Говоря о завершившемся в Женеве раунде переговоров между Дамаском и оппозицией, он назвал важным то, что "завязался диалог между сирийскими сторонами". В то же время он констатировал, что "остается проблема консолидации оппозиции".

По итогам консультаций СБ дипломаты других стран воздержались от общения с журналистами. Тем не менее один из дипломатов, участвовавших во встрече, в неформальной беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что дискуссия за закрытыми дверями проходила "в позитивном ключе". "Это внушает надежду", - добавил собеседник агентства.

Де Мистура по итогам совещания Совбеза дал пресс-конференцию, на которой объявил, что планирует вновь собрать сирийские стороны в Женеве в сентябре. Эмиссар выразил надежду, что следующий раунд переговоров будет проходить напрямую, а не через посредника в его лице.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
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