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Косачев: Израилю придется научиться жить с соглашением РФ и США по перемирию в Сирии

Политика
17 июля, 23:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

По словам политика, "никто не будет отменять столь важный документ, который дает надежду на перелом в сирийской ситуации, только из-за предположений Израиля о гипотетических намерениях Ирана"

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Договоренность по обеспечению перемирия на юге Сирии не будет отменена только из-за опасений Израиля, было бы разумнее не ополчаться на это соглашение, а найти способ "с этим жить", считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Как сообщила в понедельник газета Haaretz со ссылкой на высокопоставленный источник в руководстве Израиля, глава правительства страны Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство выступает категорически против плана Москвы и Вашингтона по перемирию на юге Сирии, так как это позволит Ирану расширить присутствие в регионе. Глава российского МИД Сергей Лавров позднее заявил, что интересы безопасности Израиля при создании зоны деэскалации были полностью учтены.

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"Мотивы Израиля не скрываются: он опасается усиления позиции Ирана в регионе, а также, похоже, ограничениями возможностей для самого Тель-Авива действовать против [президента Сирии Башара Асада]. Однако никто не будет отменять столь важный документ, который дает надежду на перелом в сирийской ситуации, только из-за предположений Израиля о гипотетических намерениях Ирана, - написал Косачев на своей странице в Facebook. - Поэтому Тель-Авиву было бы разумнее не ополчаться на уже достигнутую договоренность между Россией и США, а найти способы, как с этим жить, и получить те выгоды, которые очевидны для всех стран региона от победы над ИГ ("Исламское государство", террористическая группировка, запрещенная в РФ - прим. ТАСС)".

Сенатор подчеркнул, что Иран является важным участником ближневосточных процессов, а свою роль в сирийском урегулировании обеспечил активной позицией, причем как в дипломатическом формате, так и в военном.

Косачев также добавил, что считает важным провести "углубленные переговоры" с Израилем по этому вопросу как США, так и РФ.

Договоренность по обеспечению перемирия на юге Сирии была достигнута на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль будет приветствовать подлинное прекращение огня в Сирии.

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